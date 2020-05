Κοινωνία

Κορονοϊός: Σύνεση, προσοχή και συνέπεια, ζήτησε από τους πολίτες ο Χαρδαλιάς

Πώς σχολίασε την εικόνα με το κατάμεστο λεωφορείο. Ικανοποίηση για εκκλησίες και παραλίες. Προειδοποίηση προς τους μουσουλμάνους.

Την ικανοποίησή του για τις εικόνες που παρουσίασαν οι εκκλησίες, αλλά και οι οργανωμένες παραλίες, κατά την επαναλειτουργία τους, εξέφρασε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, όμως, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το πρόσφατο περιστατικό με τον συνωστισμό που παρατηρήθηκε σε λεωφορείο στην παραλιακή λεωφόρο των νοτίων προαστίων της Αττικής. Όπως είπε, η τήρηση των μέτρων δεν αφορά μόνο την Αστυνομία, αλλά και τους οδηγούς και φυσικά τους ίδιους τους επιβάτες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αστυνομικός μέσα σε κάθε λεωφορείο, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ατομική και συλλογική ευθύνη μας οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της κρίσης, συνέχισε ο κ. Χαρδαλιάς. Υπενθύμισε ότι από την Δευτέρα επιτρέπονται οι μετακινήσεις στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, την Κρήτη και την Εύβοια, επισημαίνοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπουν πλήρωση θέσεων μέχρι 50%, υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των επιβατών.

Όσον αφορά στα σχολεία, ο κ. Χαρδαλιάς, σημείωσε πως δεν υπήρξαν προβλήματα κατά την επιστροφή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στα θρανία. Από την Δευτέρα, επιστρέφουν οι μαθητές των Γυμνασίων και των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου. Ειδικότερα για το ζήτημα των καμερών στις τάξεις, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, τόνισε πως απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα καταγραφής εικόνας και σε περίπτωση που τελικά γίνει μετάδοση, τότε θα φαίνεται μόνο ο καθηγητής ή και ο πίνακας. Η μετάδοση θα καλύπτει μόνο την παράδοση του μαθήματος και όχι την εξέταση των μαθητών.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων θέλησε να προειδοποιήσει τους μουσουλμάνους, εν όψει της μεγάλης γιορτής για τη λήξη της νηστείας του Ραμαζανιού (24 Μαΐου), πως δεν επιτρέπονται οι συναθροίσεις και δεν θα παραχωρηθούν φέτος χώροι για προσευχή, ενώ για τα τζαμιά ισχύουν ό,τι προβλέπεται για τις χριστιανικές εκκλησίες και τις εβραϊκές συναγωγές.

Ενημέρωσε επίσης ότι από την Δευτέρα επαναλειτουργούν οι ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, ζήτησε από όλους τους πολίτες να επιδείξουν σύνεση, προσοχή και συνέπεια στη νέα καθημερινότητα.