Μωρό γεννήθηκε με κορονοϊό

Το τρίτο περιστατικό που καταγράφεται παγκοσμίως.

Ένα μωρό γεννήθηκε μολυσμένο από τον νέο κορονοϊό, από τον οποίο είχε προσβληθεί και η μητέρα του στη Βόρεια Οσετία, στον ρωσικό Καύκασο, έγινε σήμερα γνωστό από τις υγειονομικές αρχές.

«Μια έγκυος προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, το μωρό της γεννήθηκε μολυσμένο», είπε ο εκπρόσωπος τύπου του περιφερειακού υπουργείου Υγείας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Βρίσκονται στο σπίτι, η κατάσταση της υγείας τους είναι ικανοποιητική» επισήμανε.

Ένα βρέφος που είχε μολυνθεί από την Covid-19 είχε ήδη γεννηθεί στα μέσα Απριλίου στο Περού, με τις υγειονομικές αρχές της χώρας να υποστηρίζουν την εποχή εκείνη ότι επρόκειτο για «το δεύτερο κρούσμα» αυτού του είδους παγκοσμίως.

Στη Βόρεια Οσετία, το μωράκι με τον νέο κορονοϊό γεννήθηκε στο κεντρικό νοσοκομείο του Μπεσλάν, όπου 17 από τις 35 έγκυες που νοσηλεύονταν εν αναμονή να γεννήσουν είχαν προσβληθεί από τη νόσο Covid-19, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του μαιευτηρίου Χασάν Ταγκάγιεφ, που μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ, σε αριθμό κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, με συνολικά 281.752 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.631 θανάτους.