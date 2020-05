Κοινωνία

Είχε διαμέρισμα στα νότια προάστια μόνο για τα ναρκωτικά (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και καλλιέργεια σε διαμέρισμα των νοτίων προαστίων.

Συνελήφθη, στον Άλιμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 37χρονος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου, καθώς και για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών στα νότια προάστια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από έρευνα στην οικία του, καθώς και σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών και καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 7.138,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 247 γραμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 78 γραμμ. κοκαΐνης, 19,5 γραμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 68 δισκία ECSTASY και 2,1 γραμ. σε μορφή σκόνης, 9 δενδρύλλια κάνναβης και 9 αποξηραμένοι κλώνοι, πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των 24.840 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.