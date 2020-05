Κοινωνία

Αντιφατικές εικόνες στις παραλίες (βίντεο)

Κρατήθηκαν οι αποστάσεις στις οργανωμένες πλαζ, αλλά στις ελεύθερες παραλίες δεν τηρήθηκαν τα μέτρα. Μποτιλιαρίσματα στον δρόμο προς την παραλία.