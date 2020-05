Κόσμος

Κορονοϊός-Βρετανία: Η μικρότερη ημερήσια αύξηση θυμάτων από τον Μάρτιο

Ωστόσο, οι Αρχές είναι επιφυλακτικές, περιμένοντας την ανάλυση των στοιχείων τα επόμενα 24ωρα.

Ο αριθμός των ασθενών που πέθαναν στο Ηνωμένο Βασίλειο από επιπλοκές της νόσου COVID-19 αυξήθηκε κατά 170 και ανέρχεται πλέον σε 34.636, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό των Αρχών. Πρόκειται για τη μικρότερη ημερήσια αύξηση από την 24η Μαρτίου, όπως επισημαίνεται.

Ο αριθμός των θανάτων που ανακοινώθηκε σήμερα είναι πολύ μειωμένος από τους 468 νέους θανάτους πριν από 24 ώρες.

Εντούτοις, το Σαββατοκύριακο, ο αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων είναι μικρότερος από εκείνον που καταγράφεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ υγειονομικοί αξιωματούχοι στην Αγγλία γνωστοποίησαν ότι το σύστημα Ενημέρωσης για τους ασθενείς COVID-19 δεν λειτουργούσε για κάποιο διάστημα χθες. «Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης ενδέχεται, επομένως, να αντικατοπτρίζονται στον αριθμό των θανάτων που ανακοινώνονται σήμερα» επισημαίνει το NHS England.

243.303 άνθρωποι στη Βρετανία έχουν προς το παρόν διαγνωστεί θετικοί στον ιό, μια αύξηση 3.142 κρουσμάτων από το Σάββατο.