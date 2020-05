Κόσμος

Κορονοϊός: “Βουτιά” έκανε ο ρυθμός μετάδοσης στην Ιταλία

Υποχώρηση και του αριθμού των θανάτων το τελευταίο 24ωρο στη γειτονική μας χώρα.

145 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 31.908 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 675 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό τους σε 225.435. Μέχρι σήμερα, στην Ιταλία, 125.176 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

Στο μεταξύ, 762 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 10.311 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 57.278 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο μειώθηκε σημαντικά, με 200 λιγότερα κρούσματα. Παρουσιάζει μικρή μείωση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 8 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 194 λιγότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 43η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Από τη Δευτέρα, ανοίγουν καφέ μπαρ, εστιατόρια, κουρεία και τα κομμωτήρια, σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας. Ο Βιντσέντσο Ντε Λούκα, όμως, Περιφερειάρχης της Καμπανίας (πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης), δεν υπέγραψε τη συμφωνία της κυβέρνησης Κόντε με τις Περιφέρειες, διότι θεωρεί λάθος κίνηση το ότι, για την άρση πολλών απαγορεύσεων, δεν ζητήθηκε η καθοριστική γνωμοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, υπογράμμισε ότι, όντως, υπάρχει ακόμη κίνδυνος μετάδοσης, αλλά πρόσθεσε ότι οι εμπορικές δραστηριότητες δεν μπορούν να παραμείνουν κλειστές μέχρι να βρεθεί εμβόλιο. Αισιοδοξία, τέλος, προκαλεί το σημερινό στοιχείο των νέων κρουσμάτων, το οποίο είναι το χαμηλότερο από την αρχή της επίσημης καταγραφής από τις ιταλικές Αρχές.