Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ευχάριστα νέα από τα τεστ για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παίκτες το τεχνικό επιτελείο και το υπόλοιπο τιμ της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ υποβλήθηκαν σε διαγνωστικά τεστ.

Αρνητικά ήταν όλα τα τεστ κορονοϊού στα οποία υποβλήθηκαν την Παρασκευή οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και το υπόλοιπο τιμ της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά την Κυριακή και, σύμφωνα με αυτά, οι εξετάσεις όλων των “ερυθρόλευκων” ήταν… καθαρές.

Από τη διαδικασία απουσίαζαν οι Γιώργος Πρίντεζης και Αντώνης Κόνιαρης (o πρώτος βρισκόταν στη Σύρο, ενώ ο δεύτερος στην Κρήτη).

Οι Πειραιώτες επιστρέφουν από τη Δευτέρα στις προπονήσεις, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς εντός της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου αναμένεται και η οριστική απόφαση της Euroleague για το τι θα γίνει με το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν.