Λιβάγια: Θα ήταν ωραία η επιστροφή μου στην Ιταλία, αλλά…

Η “εξομολόγηση” του Κροάτη επιθετικού για τα σχέδιά του για το μέλλον και την “καραντίνα” λόγω της πανδημίας.

Στην ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb.com μίλησε ο Μάρκο Λιβάγια. Ο Κροάτης φορ της ΑΕΚ αναφέρθηκε στα όσα έζησε κατά το διάστημα της καραντίνας λόγω της πανδημίας COVID-19, αλλά και στην πρόταση που είχε δεχθεί από την ΣΠΑΛ τον περασμένο Ιανουάριο!

Ο 26χρονος επιθετικός είπε στην αρχική του τοποθέτηση πως «την περίοδο της καραντίνας ήμουν στην Αθήνα, στο σπίτι, με την οικογένειά μου και προσπαθούσα να κρατηθώ σε φόρμα», ενώ συμπλήρωσε για τη συνέχεια: «Ελπίζω να αρχίσουμε να παίζουμε ξανά. Να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να επιστρέψουν στη ζωή τους. Ελπίζω αυτή η κρίση να μην επηρεάσει πάρα πολύ το μέλλον μας».

Εν συνεχεία, ρωτήθηκε για την πρόταση που είχε δεχθεί στις αρχές του 2020 από τη ΣΠΑΛ. «Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, η ΑΕΚ δεν ήθελε να με αφήσει. Προτίμησε να αρνηθεί τις προτάσεις. Είμαι επαγγελματίας, έχω συμβόλαιο και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Η επιστροφή στην Ιταλία θα ήταν ωραία, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος εδώ», τόνισε ο Λιβάγια που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο καμπιονάτο στις Ίντερ, Τσεζένα, Αταλάντα και Έμπολι.

Κι αφού επεσήμανε πως «οι οπαδοί στην Ελλάδα είναι φανταστικοί», αλλά και ότι «κάθε παίκτης θέλει να αγωνιστεί σε ένα πρωτάθλημα όπως η Serie A», ο Λιβάγια σχολίασε για τον τρόμο που έσπειρε ο κορονοϊός στο Μπέργκαμο: «Από τότε που ξεκίνησε η κρίση του κορωνοϊού, παρακολουθώ καθημερινά τα νέα για το Μπέργκαμο. Λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι συνέβη, για τις πόλεις και τους πολίτες που υπέφεραν. Είμαι συνδεδεμένος με το Μπέργκαμο, γιατί ήταν το δεύτερο σημαντικό βήμα, στην αρχή της καριέρας μου. Μου αρέσει πολύ η πόλη, ελπίζω ότι οι άνθρωποι του Μπέργκαμο μπορούν να ξεπεράσουν αυτήν τη δύσκολη κρίση. Έζησα εκεί για δύο χρόνια (από τον Ιανουάριο του 2013 ως τον Ιούλιο του 2014)».

Αναφέρθηκε επίσης στη φετινή πορεία της Αταλάντα: «Παίζει ένα πολύ ωραίο, γρήγορο και ακριβές ποδόσφαιρο. Έχει σημαντικούς παίκτες και καλό προπονητή. Δεν περίμενα να φτάσει στους προημιτελικούς του Champions League, αλλά ο πρόεδρος είχε ήδη σημαντικά σχέδια από τότε που έπαιζα εκεί. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι και υπέροχοι χαρακτήρες».