Κοινωνία

Πήρε φωτιά η κατσαρόλα και έπεσε πάνω της το καυτό λάδι (εικόνες)

Από θαύμα σώθηκε μία γυναίκα που είχε τρομακτικό ατύχημα την ώρα που μαγείρευε στο σπίτι της.

Σοβαρό ατύχημα έπαθε μία γυναίκα μέσα στο σπίτι της, την ώρα που μαγείρευε.

Η 47χρονη από την Αμάρυνθο είδε την κατσαρόλα με το λάδι να παίρνει φωτιά και στην προσπάθειά της να την βγάλει έξω, γλίστρησε, έπεσε στο πάτωμα και όλο το λάδι έπεσε πάνω της.

Ταυτόχρονα, ο απορροφητήρας είχε πάρει φωτιά και οι φλόγες εξαπλώνοντας στα ντουλάπια και τα έπιπλα της κουζίνας.

Για καλή της τύχη, ήταν εκεί ο γιος της, που αμέσως κατέβασε τον γενικό και έσβησε με πετσέτες τη φωτιά που είχε περικυκλώσει τη μητέρα του.

Αμέσως μετά βγήκε στην αυλή και ειδοποίησε τον πατέρα του, που ήταν κοντά, οπότε και έσπευσε στο σημείο, άρπαξε το λάστιχο κι έσβησε τη φωτιά.

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, που είναι υπεύθυνος Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης, είχε τα εφόδια αλλά και την εμπειρία και κατέφερε να σβήσει τη φωτιά προτού εξαπλωθεί σε όλο το σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

Πηγή: tvstar.gr