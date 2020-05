Αθλητικά

Θρήνος για τον 8χρονο γιο παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Σκοτώθηκε ενώ έπαιζε το παιδί του παλαίμαχου παίκτη της Φιορεντίνα.

Θρήνος για την οικογένεια του Μικέλε Μπατσίς. Ο οκτάχρονος γιος του πρώην ποδοσφαιριστή της Φιορεντίνα έχασε αργά το βράδυ του Σαββάτου τη ζωή του, καθώς έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του!

Ο οκτάχρονος Γιάκοπο έπαιζε στο μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας στο Αρέτσο, στην Τοσκάνη, όταν έχασε την ισορροπία του και – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – έπεσε από τον τρίτο όροφο! Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σαν Ντονάτο», ωστόσο η καρδιά του δεν άντεξε.

Όπως δήλωσε ένας γείτονας στην «Corriere della Sera»: «Ακούσαμε έναν γδούπο από το δρόμο, κοιτάξαμε κάτω και είδαμε το σώμα του παιδιού. Εν συνεχεία ακούσαμε τις κραυγές των γονιών του».

Είναι το δεύτερο «χτύπημα» που δέχεται τις τελευταίες ημέρες ο 40χρονος πρώην κεντρικός αμυντικός Μπατσίς – αγωνίστηκε ακόμη σε Σαρόνο, Τριεστίνα, Αρέτσο, Τζένοα, Αβελίνο, Κρεμονέζε, Μόντσα και Παγκανέζε προτού αποσυρθεί το 2011 – καθώς πριν μερικές ημέρες έχασε και τον θείο του από την πανδημία του κορονοϊού!