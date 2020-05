Κόσμος

Γαλλία: Ο κορονοϊός “θερίζει” στους οίκους ευγηρίας

Ξεπέρασαν τους 28.000 οι νεκροί από τη νόσο COVID-19 σε ολόκληρη τη χώρα.

Περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από επιπλοκές της νόσου COVID-19 στη Γαλλία από την 1η Μαρτίου, εκ των οποίων οι 483 τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από το Yπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ημερήσιος αυτός απολογισμός είναι ο μεγαλύτερος από την 23η Απριλίου και οφείλεται κυρίως στους θανάτους στους οίκους ευγηρίας και άλλες δομές φροντίδας (+429 σε σύγκριση με χθες, έναντι +54 στο νοσοκομείο), με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 28.108.

Αντιθέτως, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται και των εισαγωγών σε ΜΕΘ συνεχίζει να καταγράφει πτώση. Σύμφωνα με το Yπουργείο Υγείας, ο αριθμός των ανθρώπων στα νοσοκομεία μειώθηκε σε 19.361 από 19.432 χθες και ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ σε 2.087 από 2.132 χθες.

Από την αρχή της επιδημίας, 98.569 άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων σχεδόν 17.500 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Περισσότεροι από 61.000 επέστρεψαν στα σπίτια τους έχοντας αποθεραπευτεί.

Τέσσερις περιοχές, που βρίσκονται στη βόρεια και ανατολική Γαλλία και περιλαμβάνουν την περιοχή του Παρισιού, συγκεντρώνουν το 74% των ασθενών που νοσηλεύονται.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 142.481 σήμερα από 142.291 χθες.