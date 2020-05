Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια και μολότοφ κοντά στο τουρκικό προξενείο (βίντεο)

Αντιεξουσιαστές πραγματοποίησαν καταδρομική επίθεση. Σύγκρουσεις με αστυνομικούς και ζημιές σε αυτοκίνητα.

Ομάδα αντιεξουσιαστών πραγματοποίησε καταδρομική επίθεση, το βράδυ της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του τουρκικού προξενείου.

Όπως μεταδίδει το GRTimes.gr, οι αντιεξουσιαστές πέταξαν μολότοφ επί της οδού Απ. Παύλου, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα.

Από την Αστυνομία έγινε χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, άγνωστοι που συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ενάντια στη χθεσινή επέμβαση της Αστυνομίας στην πλατεία Καλλιθέας, κινήθηκαν από την πλατεία προς την οδό Ολυμπιάδος και πέταξαν περίπου 20 μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Μετά την επίθεση, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκαν προς την πλατεία Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη όπου και δέχτηκαν νέα επίθεση από τους νεαρούς.