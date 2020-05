Κοινωνία

Μπαράζ εμπρησμών στην Αθήνα (εικόνες)

Οκτώ επιθέσεις μέσα σε 13 λεπτά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε περιοχές της Αθήνας. Οι στόχοι.

Οκτώ εμπρησμοί σημειώθηκαν από τις 2:05 μέχρι τις 2:18 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας.

ΑΤΜ και οχήματα ταχυμεταφορών και τροφοδοσίας σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος των δραστών, που «χτύπησαν» σε Νέα Σμύρνη, Καλλιρόης, Χαλάνδρι και Γαλάτσι, μεταξύ άλλων.

Από τις εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν καταστροφές, αλλά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Έγιναν συνολικά 40 προσαγωγές.