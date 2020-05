Κοινωνία

Καταστροφές από τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Ζημιές και καταστροφές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από πορεία.

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, μετά την πορεία αντιεξουσιαστών κατά της εκκένωσης πλατείας στην Άνω Πόλη το βράδυ του Σαββάτου.

Οι διαδηλωτές έκαναν καταδρομική επίθεση στην περιοχή του τουρκικού προξενείου, πετώντας πέτρες, μπουκάλια και μολότοφ στα ΜΑΤ, που απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Στη συνέχεια ένας δεύτερος γύρος επεισοδίων σημειώθηκε στην πλατεία Καλλιθέας και ειδικότερα στην Ολυμπιάδος, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν νέα επίθεση από τους αντιεξουσιαστές.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα οχήματα και έγιναν δέκα προσαγωγές.