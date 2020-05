Κοινωνία

Επιστροφή στα σχολεία, τα εμπορικά κέντρα και τα ταξίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέα φάση η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Ανοίγουν και οι αρχαιολογικοί χώροι. Δείτε αναλυτικά τι επαναλειτουργεί.

Σχολεία, εμπορικά κέντρα, αρχαιολογικοί χώροι αλλά και μετακινήσεις από νομό σε νομό, φέρνει το σημερινό, τρίτο στάδιο επιστροφής στη «νέα κανονικότητα» που επέβαλε στις ζωές μας η πανδημία του κορονοϊού τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με το σχέδιο σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων που έχει ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση, από σήμερα το πρωί ξαναμπαίνουν στην καθημερινότητα και κάποια άλλα πράγματα που είχαν «παγώσει» και πριν τον ιό τα θεωρούσαμε δεδομένα.

Τα παιδιά του Γυμνασίου και της Α' και Β' Λυκείου επιστρέφουν σήμερα στα θρανία, μπορεί ο καθένας να μετακινηθεί ελεύθερα στην Ηπειρωτική χώρα αλλά και την Κρήτη, ξανανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι αλλά και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, δίνοντας έτσι νέα ανάσα στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία.

Το Γυμνάσιο και οι Α' και Β' Λυκείου

Μετά τα παιδιά της Γ' Λυκείου που επέστρεψαν στα θρανία στις 11 Μαΐου, η χαλάρωση των μέτρων φέρνει από σήμερα στα σχολεία και το μεγαλύτερο μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου, αλλά και της Α' και Β' Λυκείου επιστρέφουν στις τάξεις, με τα γνωστά μέτρα προστασίας, της τήρησης αποστάσεων, του σχολαστικού καθαρισμού και της προαιρετικής χρήσης μάσκας, αλλά και κάποιες καινοτομίες: Τη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων, την επισήμανση ότι πρέπει να φροντίσουν τα βιβλία τους, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν και την ερχόμενη σχολική χρονιά και τη δυνατότητα παρακολούθησης (για τους μαθητές γυμνασίων) μέχρι την λήξη της χρονιάς την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Η ζωντανή μετάδοση μαθήματος αφορά μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ενώ σύμφωνα με το υπουργείο, η κα?μερα θα πρε?πει να εστια?ζει στον εκπαιδευτικο? η?/και στον πι?νακα της αι?θουσας διδασκαλι?ας μόνον, ενώ η ζωντανη? μετα?δοση του μαθήματος δεν αφορα? με?ρος της διδακτικη?ς ω?ρας που σχετι?ζεται με τυχο?ν εξε?ταση μαθητω?ν. Η εν λόγω απόφαση έχει ισχύ μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ) έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, επικαλούμενες τη σημασία προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών, με το υπουργείο να τονίζει ότι είναι νόμιμος ο σκοπός της εν λόγω ρύθμισης.

Τα μαθήματα Γυμνασίων και Λυκείων θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου, ενώ όσο διαρκούν, θα ισχύουν οι κανόνες που ίσχυαν και για την Γ' Λυκείου, δηλαδή 15 μαθητές (μέγιστο) ανά τάξη, αποστάσεις, χωριστά διαλείμματα, όχι παιχνίδια με μπάλα και κλειστά κυλικεία.

Οι μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα, τα αεροπλάνα και τα τρένα…

Η 18η Μαΐου ωστόσο σηματοδοτεί και το «άνοιγμα» των μετακινήσεων εκτός νομού διαμονής για την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και για την Κρήτη και την Εύβοια (ειδικά για την Εύβοια, μετά από διευκρινίσεις του υπουργείου Ναυτιλίας, η απελευθέρωση αφορά τις οδικές μετακινήσεις και όχι της ακτοπλοϊκές).

Είναι πλέον εφικτή η μετακίνηση από νομό σε νομό σε όλη την ηπειρωτική χώρα, είτε με ΙΧ, είτε με τα ΜΜΜ, αφού ανοίγει σταδιακά και η λειτουργία του σιδηροδρόμου, των υπεραστικών ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων. Πάντα βέβαια με τους κανόνες προστασίας που ισχύουν (υποχρεωτική χρήση μάσκας) και με το 50% της πληρότητας των μέσων ανά περίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό επανέρχονται από σήμερα Δευτέρα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, αλλά και κάποια δρομολόγια στις διαδρομές Θεσσαλονίκη-Φλώρινα και αντίστροφα και τοπικά δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα-Βόλος-Λάρισα.

Σε σταδιακή αύξηση των πτήσεων εσωτερικού προχωρά από σήμερα η AEGEAN ενώ σταδιακά μέχρι τα τέλη Μαΐου επανέρχονται βασικοί προορισμοί εξωτερικού με μικρή αρχικά συχνότητα. Συγκεκριμένα, όπως έχει ανακοινωθεί, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ενισχύονται οι πτήσεις προς Ηράκλειο, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη ενώ μέσα στο μήνα θα ακολουθήσει αύξηση δρομολογίων και σε άλλους προορισμούς στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό.

Τα νέα μέτρα για την ακτοπλοΐα

Από σήμερα ισχύουν και τα νέα μέτρα για την ακτοπλοΐα και τον θαλάσσιο τουρισμό, όπως έχει ανακοινώσει ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης. Έτσι επιβάλλεται θερμομέτρηση επιβατών, χρήση μάσκας και αποστάσεις στα αεροπορικά καθίσματα των πλοίων.

Επίσης οριοθετείται ότι ο μέγιστος αριθμός των επιβατών θα είναι στο 50% της χωρητικότητας του πλοίου, διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, αλλά και χρήση καμπινών από ένα άτομο, πλην των περιπτώσεων που αφορούν οικογένειες ή ΑΜεΑ με το συνοδό τους.

Επιστροφή στη νέα κανονικότητα για εμπορικά κέντρα, εμπορικά χωριά και outlet

Αφού ολοκληρώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου σε δυο φάσεις, η τρίτη φάση, που αρχίζει σήμερα περιλαμβάνει το άνοιγμα των μεγάλων εμπορικών κέντρων (mall), των εκπτωτικών χωριών αλλά και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet). Και σε αυτή την περίπτωση θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όσους μπαίνουν ή εργάζονται στα καταστήματα, αλλά και ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας στους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, σήμερα Δευτέρα επαναλειτουργούν και κάποια άλλα καταστήματα παροχής υπηρεσιών, όπως διαιτολόγοι, υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, υπηρεσιών στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις), αλλά και υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες και δραστηριοτήτων βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων.

Ξανανοίγει η Ακρόπολη και όχι μόνον…

Περισσότεροι από 200 υπαίθριοι και ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι ανά την επικράτεια «μας υποδέχονται ξανά» τη σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, όπως προαναγγέλλει και το σποτ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ακρόπολη, η Αρχαία Αγορά, ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, η Δωδώνη, το Ασκληπιείο Επιδαύρου και πολλές δεκάδες άλλοι αρχαιολογικοί χώροι είναι επισκέψιμοι, σηματοδοτώντας έτσι ένα πρώτο βήμα για την «επανέναρξη» των πολιτιστικών υποδομών μετά την κρίση με τον κορονοϊό. Οι αρχαιολογικοί χώροι θα λειτουργήσουν με διευρυμένο θερινό ωράριο (8 το πρωί με 8 το βράδυ) και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Χαλάρωση των μέτρων και στις φυλακές

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πήρε την απόφαση να χαλαρώσει από σήμερα και τα μέτρα που ισχύουν στα καταστήματα κράτησης της χώρας. Τι σημαίνει αυτό; Επιτρέπονται οι κατ΄ εξαίρεση μεταγωγές σε δικαστήρια (δίκες που παραγράφονται, λήξη 18μηνης προσωρινής κράτησης κ.λ.π.) και μεταγωγές που πραγματοποιούνται εκτάκτως για λόγους ασφαλείας. Επιτρέπονται τα κλειστά επισκεπτήρια, οι άδειες του προσωπικού και η εισαγωγή τροφίμων και ρουχισμού. Επίσης θα επαναλειτουργήσουν τα γυμνάσια και οι υπόλοιπες δύο τάξεις του Λυκείου (η Γ' Λυκείου ξεκίνησε από την 11η Μαΐου), καθώς και των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, των ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης και του Ι.Α.Α. Βόλου.

Οι Γραμματείες των δικαστηρίων

Από σήμερα επαναλειτουργούν οι γραμματείες των δικαστηρίων της χώρας, φυσικά με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ξεκινάνε οι προπονήσεις…

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει και την επιστροφή στις προπονήσεις για αθλητές και σωματεία, καθώς από σήμερα ανοίγουν και πάλι οι αθλητικοί χώροι. Φυσικά και εδώ τα δεδομένα διαφέρουν πολύ σε σχέση με το παρελθόν και όσα γνωρίζαμε. Όπως ανέφερε και ο γγ Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, το άνοιγμα γίνεται υπό νέες συνθήκες όπως ο σχολαστικός προαγωνιστικός έλεγχος, η ελεγχόμενη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ο περιορισμός στη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων και συνεπακόλουθα στον χρόνο προπόνησης, η σχολαστικότητα στα μέτρα υγιεινής και αποστασιοποίησης.