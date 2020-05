Κοινωνία

Εξάρχεια: Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης (εικόνες)

Από τα ξημερώματα ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσης του κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης στα Εξάρχεια.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, σε κτήριο στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Θεμιστοκλέους.

Από το κτήριο απομακρύνθηκαν περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες.

Δεν υπήρξαν επεισόδια και οι άνθρωποι που βγήκαν από το κτήριο επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία της Αστυνομίας που τους πάει για ταυτοποίηση.