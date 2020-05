Πολιτική

Γερμανός ΥΠΕΞ: Μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στη μάχη με τον κορονοϊό

«Θα ήταν ωραίο αν ήταν εφικτό να κάνει κανείς το καλοκαίρι διακοπές στην Ελλάδα, είπε μεταξύ άλλων ο Χάικο Μάας.

«Η Ελλάδα είχε πραγματικά μεγάλη επιτυχία στη μάχη με την πανδημία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και ευχήθηκε η χώρα να μπορέσει φέτος να υποδεχθεί τουρίστες, καθώς ο τουρισμός είναι, όπως είπε, πολύ σημαντικός για τους Έλληνες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε από τηλεθεατή εάν θα μπορέσει φέτος να κάνει διακοπές στην Κρήτη. «Θα το ευχόμουν. Θα μπορούσα τώρα να γίνω πολύ αγαπητός στους έλληνες φίλους μου και σε μερικούς άλλους», είπε ο κ. Μάας, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός».

«Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είχε πραγματικά μεγάλη επιτυχία στην μάχη με την πανδημία, με πολύ σκληρά μέτρα και πολύ χαμηλούς αριθμούς και τώρα πηγαίνει προς την εξομάλυνση. Θα ήταν ωραίο, εάν θα ήταν εφικτό να κάνει κανείς το καλοκαίρι διακοπές στην Ελλάδα - και στην Κρήτη», πρόσθεσε ο Χάικο Μάας, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι ούτε εκεί η κατάσταση θα είναι φέτος όπως παλιότερα, διότι, όπως εξήγησε, θα υπάρχουν και εκεί περιορισμοί. Προ πάντων δεν θα υπάρχει μαζικός τουρισμός, όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενώ θα υπάρχουν λιγότεροι (τουρίστες), οι χώροι θα είναι διαφορετικά κατανεμημένοι, θα υπάρχουν περιορισμοί, δεν θα είναι όλα ανοιχτά, όπως το ήξερε κανείς εάν είχε ταξιδέψει εκεί και κατά το παρελθόν, τόνισε, για να καταλήξει: «Το να μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει τουριστικό προορισμό θα το ευχόμουν - όχι μόνο για τον Φρέντερικ (σ.σ. τον τηλεθεατή που υπέβαλε το ερώτημα), αλλά κυρίως για τους Έλληνες, οι οποίοι εξαρτώνται τόσο ουσιαστικά από τον τουρισμό».

Αναφερόμενος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην προοπτική να υποδεχθούν τουρίστες κατά την θερινή περίοδο, ο κ. Μάας εξέφρασε την ελπίδα η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού να επιτρέψει να γίνουν διακοπές στην Ευρώπη.

«Υπάρχουν πολλές θετικές εξελίξεις. Χώρες που ανακοινώνουν τώρα ότι θα ανοίξουν τα σύνορά τους για τουρίστες από τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο», ανέφερε κι έκανε λόγο για χώρες στον νότο, στη δύση, αλλά και στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, οι οποίες «πολύ νωρίς, με πολύ σκληρά μέτρα, αντιμετώπισαν την πανδημία και έχουν καλή εξέλιξη». Διευκρίνισε ωστόσο ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν, όπως το τι συμβαίνει με την καραντίνα και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών, για να τονίσει ότι το Βερολίνο θέλει μετά τη 14η Ιουνίου να μην ισχύει πλέον η ταξιδιωτική οδηγία που έχει εκδοθεί για όλον τον κόσμο, αλλά μια ταξιδιωτική ενημέρωση ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού μπορούν να πάνε, πού είναι ευπρόσδεκτοι, τι κανόνες ισχύουν σε κάθε περιοχή.

«Θα ήταν ανεύθυνο να πούμε ότι θα μπορούμε να έχουμε ίδιους κανόνες παντού», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Η κατάσταση έχει διαφορές ακόμη και εντός της ίδιας χώρας, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη χρονιά δεν θα υπάρχει κανένα μέρος στην Ευρώπη που θα είναι όπως πέρυσι». Επανέλαβε ότι το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει επιχείρηση επαναπατρισμού Γερμανών από το εξωτερικό, όπως συνέβη τους τελευταίους μήνες για περισσότερους από 250.000 πολίτες.

Σήμερα ο κ. Μάας θα έχει τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του από δέκα ευρωπαϊκές χώρες-δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Κροατία, Πορτογαλία, Μάλτα, Σλοβενία, Βουλγαρία) προκειμένου να ληφθούν συντονισμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά την άρση των συνοριακών ελέγχων για τους τουρίστες, ενώ την Τετάρτη θα έχει επίσης συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών των εννέα χωρών που συνορεύουν με την Γερμανία.