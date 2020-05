Κόσμος

Κορονοϊός: αγγίζουν τις 90000 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Παρά τα εφιαλτικά ποσοστά κρουσμάτων και νεκρών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ υπερηφανεύεται ότι η χώρα του έχει εξετάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταγράφηκαν χθες 820 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, γεγονός που αύξησε το σύνολο των θυμάτων στη χώρα σε σχεδόν 90.000 (στα 89.550 επακριβώς), σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο ημερήσιος αυτός απολογισμός θανάτων εξαιτίας της COVID-19 ως τις 20:30 χθες Κυριακή (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης, είναι πάντως ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από τη 10η Μαΐου, κατά την ίδια πηγή. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης στις ΗΠΑ είχαν καταγραφεί ως την ίδια ώρα 1.486.376 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Αυτός ο αριθμός ξεπερνά το 30% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν ανακοινωθεί σε όλο τον πλανήτη, με βάση τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερηφανεύεται διότι η χώρα του έχει εξετάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη. Αλλά οι αντίπαλοί του χαρακτηρίζουν καταστροφικό τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για οικονομικά ζητήματα Πίτερ Ναβάρο επέκρινε χθες τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), επιρρίπτοντάς τους την ευθύνη για τη μεγάλη αρχική καθυστέρηση ως προς την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων.