Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζεται η “μάχη” στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ύφεση τα τελευταία 24ωρα η πορεία της πανδημίας στη Γερμανία...

Το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία καταγράφηκαν 21 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανήλθαν σε 342, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε έτσι σε 7.935 νεκρούς, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων μόλυνσης φθάνει πλέον τα 174.697, σύμφωνα με το ινστιτούτο, το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ανασκεύασε τον ημερήσιο απολογισμό που μετέδωσε νωρίτερα και έκανε λόγο για μηδενικούς θανάτους στη χώρα το τελευταίο 24ωρο.