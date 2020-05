Κόσμος

Πλήρωμα πλοίου απώθησε πειρατές

Στον κόλπο του Άντεν συνέβη το περιστατικό. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ένοπλοι πειρατές επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλοιο υπό βρετανική σημαία καθώς έπλεε στα νερά του Κόλπου του Άντεν χθες Κυριακή, αλλά απωθήθηκαν, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια του σκάφους, η εταιρεία Stolt Tankers.

Οι πειρατές πλησίασαν το τάνκερ Stolt Apal με δύο ταχύπλοα, περίπου 75 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Υεμένης, διευκρίνισε η εταιρεία. Η θαλάσσια οδός που διέρχεται από τον Κόλπο του Άντεν θεωρείται μια από τις σημαντικότερες για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη.

«Έπειτα από πολλές προειδοποιητικές βολές της ομάδας των ένοπλων φουρών πάνω στο Stolt Apal, επιβαίνοντες στα ταχύπλοα άνοιξαν πυρ εναντίον του πλοίου. Η ομάδα των ένοπλων φρουρών ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας ένα ταχύπλοο και τερματίζοντας την καταδίωξη», ενημέρωσε εκπρόσωπος της εταιρείας το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Πολεμικό πλοίο της συμμαχίας έσπευσε στην περιοχή και το Stolt Apal συνέχισε το ταξίδι του», πρόσθεσε.

Δεν διευκρίνισε σε ποια συμμαχία αναφερόταν. Κατά πηγές προσκείμενες σε υπηρεσίες αρμόδιες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, στην περιοχή όπου έπλεε το τάνκερ περιπολούν διεθνείς ναυτικές δυνάμεις λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης επιθέσεων πειρατών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η γέφυρα του δεξαμενόπλοιου υπέστη ελαφριές ζημιές από τις σφαίρες, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε επηρεάστηκε το φορτίο.

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης για να σχολιάσει το συμβάν.

Η Stolt Tankers είναι θυγατρική της νορβηγικής Stolt-Nielsen.

Εμπορικά πλοία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στόχοι επιθέσεων στον Κόλπο του Άντεν και στο στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ από ένοπλες ομάδες και εξτρεμιστές, για παράδειγμα μέλη της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ).

Εξάλλου η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έχει κατηγορήσει το σιιτικό κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που θεωρείται προσκείμενο στο Ιράν, ότι έχει αποπειραθεί να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα ταχύπλοα-βόμβες.

Σύμφωνα με την εταιρεία Dryad Global, αυτό ήταν το ένατο καταγεγραμμένο συμβάν αυτής της φύσης στον Κόλπο του Άντεν φέτος.