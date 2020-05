Αθλητικά

Κορονοϊός: ο αντίκτυπος στην αξία της Super League

Σημαντικός ο αντίκτυπος στο ελληνικό πρωτάθλημα, τους συλλόγους που συμμετέχουν, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, εξαιτίας της διακοπής που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Μείωση κατά 17,2% έχει υποστεί η εκτιμώμενη αξία της ελληνικής Super League από την πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής ιστοσελίδας transfermarkt.

Όπως αναμενόταν σημαντικός είναι ο αντίκτυπος και στο ελληνικό πρωτάθλημα, τους συλλόγους που συμμετέχουν στην κορυφαία κατηγορία, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, εξαιτίας της διακοπής που προκάλεσε ο κορονοϊός. Από τα 298,18 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν η εκτιμώμενη αξία της Super Legaue λίρες ημέρες πριν και λίγες μετά την διακοπή του πρωταθλήματος(12 Μαρτίου), τώρα έχει περάσει στα 246,80 εκατομμύρια ευρώ, χάνοντας 51,38 εκατ. ευρώ ή διαφορετικά το 17,2 της αξίας του.

Όπως είναι γνωστό πρόσφατη έρευνα για το μέγεθος των συνεπειών του κορονοϊού στο ποδόσφαιρο, από την KPMG (συμβουλευτική εταιρεία με έδρα την Ολλανδία) και αφού μελέτησε δύο σενάρια (Σ1: οριστική διακοπή και Σ2: συνέχιση), ανέφερε ότι η αγγλική Premier League, που είναι πολύ μπροστά από όλα τα άλλα όσον αφορά τη συνολική αξία, βλέπει τη μεγαλύτερη συνολική απώλεια αξίας, ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Σενάριο 1 και 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο σενάριο 2. Στην μελέτη αυτή τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα παρουσίασαν παρόμοιες απώλειες σε ποσοστιαία βάση και στα δύο σενάρια. Ωστόσο, η Ισπανία είχε τα υψηλότερα ποσοστά πτώσης στο 28,7% στο Σενάριο 1 και στο 19,0% στο Σενάριο 2, δίνει εξήγηση στα σημαντικά ποσά που θα έπρεπε να πληρωθούν για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η γαλλική Ligue 1η οποία σταμάτησε διακόπηκε οριστικά θα χάσει το 27,1% της αξίας της, φτάνοντας από τα 3.730 δις ευρώ στα 2.720 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την γερμανική ιστοσελίδα, η ομάδα που γνωρίζει την μεγαλύτερη πτώση στην εκτιμώμενη αξία της είναι η ΑΕΚ με 19,7%, φτάνοντας από τα 34,60 στα 27,78 εκατ. ευρώ. Τις μικρότερες απώλειες παρουσιάζει ο Πανιώνιος με -7,9% (από 7,28 στα 6,70 εκατ. ευρώ). Ο Ολυμπιακός παραμένει η πιο ακριβή ομάδα, παρουσιάζοντας πάντως μείωση με 19,3%, φτάνοντας από τα 73,80 εκατ. ευρώ στις αρχές Μαρτίου στα 59,58 εκατ. ευρώ (-14,22 εκατ. ευρώ).

Πτώση φυσικά παρουσίασε και η εκτιμώμενη αξία των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην ελληνική Super League. Ο Κώστας Φορτούνης, πιο ακριβός παίκτης του πρωταθλήματος, από τα 10εκατ. ευρώ έφτασε στα 8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 20%, αλλά παραμένοντας πάντα στην κορυφή της σχεικής λίστας. Πτώση και για τους υπόλοιπους της πρώτης πεντάδας: Ναντίν Καμαρά (Ολυμπιακός/τώρα η αξία του είναι 6,5 εκατ), Ζεό Ζαμπά (ΠΑΟΚ/6,30), Ρούμπεν Σεμέδο (Ολυμπιακός/4,80) και Ομάρ Ελαμπντελανουί (Ολυμπιακός/4,80).