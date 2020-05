Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Έρχονται μέτρα στήριξης της εστίασης (βίντεο)

Για το νέο στάδιο επανεκκίνησης της οικονομίας που ξεκινά σήμερα μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός ανάπτυξης.

Στα μέτρα που θα ισχύουν στα εμπορικά κέντρα που ανοίγουν από σήμερα αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», προαναγγέλλοντας στήριξη στους επιχειρηματίες της εστίασης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι θα είναι πιο αυστηρά από αυτά που ισχύουν σε σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, υπογραμμίζοντας ότι, και εκεί ο ιδιοκτήτης θα είναι υποχρεωμένος να ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσα άτομα βρίσκονται στο χώρο, ώστε να μη γίνεται υπέρβαση.

Όσο αφορά στις επιχειρήσεις εστίασης, που ανοίγουν την επόμενη Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι, σε κάθε τραπέζι θα κάθονται αυστηρά έως έξι άτομα.

Απαντώντας τέλος, στους προβληματισμούς ιδιοκτήτη καφετέριας όσο αφορά στα οικονομικά ζητήματα με τα οποία θα βρεθούν οι επιχειρηματίες του κλάδου του αντιμέτωποι, ο υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι, «λύνουμε όλα τα προβλήματα που μπορούμε, είμαστε μέσα στην κρίση».

Τέλος, ο Νίκος Παπαθανάσης προανήγγειλε επίσημες ανακοινώσεις για τη στήριξη του κλάδου της εστίασης.