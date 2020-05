Αθλητικά

Ποσό ρεκόρ για τα παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν (εικόνες)

Έσπασαν κάθε ρεκόρ πώλησης τα Air Jordan του 1985, που δημοπρατήθηκαν διαδικτυακά.

Τα πάνινα υπογεγραμμένα παπούτσια του κορυφαίου παίκτη όλων των εποχών στο ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν, από την πρώτη του σεζόν στο «μαγικό κόσμο», κατέγραψαν ρεκόρ πώλησης 560.000 δολαρίων σε μια διαδικτυακή δημοπρασία, όπως έκανε γνωστό ο οίκος Σόθμπις την Κυριακή (17/05).

Το Air Jordan 1s, που σχεδιάστηκαν για τον Τζόρνταν το 1985 και ήταν τα πρώτα υπογεγραμμένα πάνινα παπούτσια, αναμενόταν να «χτυπηθούν» από 100.000 έως 150.000 δολάρια στη δημοπρασία που έκλεισε την Κυριακή.

Γνωστός για την πώληση έργων τέχνης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ο οίκος Σόθμπις πραγματοποίησε την πρώτη του δημοπρασία αφιερωμένη αποκλειστικά σε πάνινα παπούτσια την περασμένη σεζόν και στη συνέχεια είχε δημιουργήσει παγκόσμιο ρεκόρ πώλησης, 437.500 δολαρίων, για ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο της Nike, του έτους 1972, γνωστά ως "Moon Shoe".

Όπως τα περισσότερα μπασκετικά παπούτσια του Τζόρνταν, είναι ένα διαφορετικό ζευγάρι στο μέγεθος (13 το αριστερό και 13.5 το δεξί). Η δημοπρασία συνέπεσε με την 35η επέτειο της μάρκας "Air Jordan" και την προβολή του ντοκιμαντέρ των 10 επεισοδίων του ESPN "The Last Dance", αφιερωμένο στους Σικάγο Μπουλς και στον Μάικλ Τζόρνταν. Τα δύο τελευταία επεισόδια της σειράς θα προβληθούν εντός της ημέρας (17/05).

Τα παπούτσια πωλήθηκαν από τον συλλέκτη Τζόρνταν Γκέλερ, τον ιδρυτή του μουσείου παπουτσιών "Shoezeum" στο Λας Βέγκας.