Βίντεο: Η στιγμή συντριβής αεροσκάφους που πετούσε για εμψύχωση λόγω κορονοϊού

Σοκαριστικό είναι το βίντεο στο οποίο καταγράφηκε καρέ- καρέ η συντριβή αεροσκάφους, που πετούσε για εμψύχωση του κόσμου λόγω κορονοϊού.

Καναδικό αεροσκάφος που έκανε πτήση επίδειξης, με σκοπό την τόνωση του ηθικού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, συνετρίβη προκαλώντας το θάνατο ενός από τα μέλη του πληρώματος, το σοβαρό τραυματισμό ενός δεύτερου και προκαλώντας φωτιά σε σπίτι πάνω στο οποίο έπεσε.

Η συντριβή έγινε σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Κάμλουπς και το αεροσκάφος που συνετρίβη ανήκε στα “Snowbirds”, του καναδικού εναέριου στόλου.

Ο Τζαστίν Τριντό εξέφρασε «τη βαθιά θλίψη» για το θάνατο της Τζένιφερ Κέισι, που υπηρετούσε ως εκπρόσωπος της Μονάδας, αλλά και για τον τραυματισμό του Ρίτσαρντ ΜακΝτούγκαλ, του πιλότου του αεροσκάφους.

«Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, τα “Snowbirds” πετούν πάνω από τη χώρα, για να ανυψώσουν το ηθικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός του Καναδά.

Το πρόγραμμα διεκόπη μετά το δυστύχημα.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Τουίτερ φαίνεται ένα ζεύγος αεροσκαφών να απογειώνεται και μετά από λίγο ένας άνθρωπος να πετάει στον ουρανό προτού το αεροσκάφος κάνει σβούρες στον αέρα, εξαφανιστεί πίσω από τα δέντρα και εκραγεί.