Ξεπέρασαν τις 14.000 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα νηπιαγωγεία

Βήμα βήμα η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης στο gov.gr. Πως ενημερώνονται οι γονείς.

Τις 14.720 έφτασαν οι αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία που υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).



Μέσα σε τρεις μέρες από την στιγμή που ανακοινώθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης οι γονείς έσπευσαν να μπούνε στην σχετική πλατφόρμα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο γονέας – κηδεμόνας, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους κωδικούς στο TaxisNet, με απλά βήματα θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στην διεύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται, μέσω της πλατφόρμας proti-eggrafi.services.gov.gr.

Οι αιτούντες γονείς θα ενημερώνονται μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησής τους, καθώς και για κάθε πιθανή διόρθωση που θα διαπιστώνεται ότι χρειάζεται, βελτιώνοντας σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος.