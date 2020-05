Κοινωνία

Οι αλλαγές στις μετακινήσεις με πλοία

Το νέο πρωτόκολλο επιβατών στα πλοία. Τι αλλάζει από σήμερα.

Από σήμερα Δευτέρα 18/05 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας, καθώς επιτρέπονται πλέον οι μετακινήσεις πολιτών προς την Κρήτη, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά εξακολουθεί να ισχύει η μετακίνηση των ιδιοκτητών και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από τις 11 Μαϊου. Στη δεύτερη περίπτωση οι επιβάτες όταν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζομένους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη.

Το νέο πρωτόκολλο επιβατών που θα έχει εφαρμογή μέχρι τις 15/06 με επαναξιολόγηση, ένα πλοίο θα μπορεί να φιλοξενεί το 50% των επιβατών, εκτός αν πρόκειται για πλοίο με καμπίνες που το ποσοστό αυτό γίνεται 55%.

Επίσης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία του υπουργείου Ναυτιλίας με την υγειονομική Επιτροπή, έχουν θεσπιστεί κανόνες που θα διέπουν το επόμενο διάστημα τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις .

Οι επιβάτες στα πλοία της ακτοπλοΐας πριν την επιβίβασή τους θα θερμομετρούνται, θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο ενώ θα διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο. Επίσης στα πλοία υπάρχει ειδική διάταξη στα αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω.

Η χρήση κάθε καμπίνας θα επιτρέπεται από ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες, συγγενείς πρώτου βαθμού.

Επίσης όλοι οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας.

Σημειώνεται ότι τα πληρώματα των πλοίων της ακτοπλοϊας έχουν ήδη εκπαιδευθεί προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν κρούσμα κορονοϊου σε επιβάτη, ενώ τα πλοία μετά από κάθε δρομολόγιό τους θα απολυμαίνονται.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης θα επισκεφθεί το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ KAI HELLENIC SPIRIT με αφορμή την απελευθέρωση των μετακινήσεων προς την Κρήτη.

Ο κ.Πλακιωτάκης σε πρόσφατες δηλώσεις του έχει τονίσει ότι το υπουργείο Ναυτιλίας σχεδιάζει βήμα - βήμα την επόμενη μέρα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με κανόνες και οδηγίες που στόχο έχουν να προστατεύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την υγεία επιβατών και πληρωμάτων των πλοίων, αλλά και τη δημόσια Υγεία σε κάθε νησί.

«Η περαιτέρω άρση των περιορισμών στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα εξετάζεται συνεχώς και εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από εμάς τους ίδιους και τη συνέπεια μας στην τήρηση των μέτρων» έχει τονίσει ο υπουργός.

Μετακινήσεις με τρένα και λεωφορεία ( ΚΤΕΛ, τουριστικά, ΙΔ)

Επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων έως 50%, μέχρι την 31η Μαΐου, οπότε και θα επανεξεταστεί το εν λόγω πλαίσιο με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η χρήση των θέσεων τόσο σε τρένα όσο και σε λεωφορεία θα είναι ένα κάθισμα κατειλημμένο ένα κενό και η πληρότητα κατά την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Ενθαρρύνεται η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, για υπηρεσίες όπως η έκδοση και η επικύρωση εισιτηρίων.

Οι επιβάτες τηρούν αποστάσεις 1-1,5 μέτρο στους χώρους αναμονής και κατά την επιβίβαση τους στα μέσα.

Υπενθυμίζεται πως από αύριο επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Θα κυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες IC 50, IC 52, IC56 και IC 58, από την Αθήνα με προορισμό την Θεσσαλονίκη, καθώς και οι αμαξοστοιχίες IC 51, IC 53, IC 57 και IC 59, από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Επίσης, επανακυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 81, 83, 84 και 86 στη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Φλώρινα και αντίστροφα, καθώς και τα τοπικά δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Βόλος - Λάρισα.

Οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια επιβατικού κοινού και εργαζομένων(πχ απαραίτητος εξοπλισμός για εργαζόμενους, αντισηπτικό σε κάθε βαγόνι, εισροή φρέσκου αέρα και αλλαγή φίλτρων αέρος στις αμαξοστοιχίες, απολύμανση, έλεγχος στην επιβίβαση).

Τέλος, οι πάροχοι υπηρεσιών σε όλους τους τομείς οφείλουν:

Να ενημερώνουν τους επιβάτες για τους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προσωπικής προστασίας.

Να εφοδιάζουν το προσωπικό με απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια, αλκοολούχο αντισηπτικό).

Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται οι περιοχές και τα σημεία επαφής επιβατών και τα μηχανήματα με ειδικά υλικά.

Μετακινήσεις με αεροπλάνα

Η επιβίβαση γίνεται τμηματικά ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Όπου υπάρχουν γέφυρες επιβίβασης, η επιβίβαση γίνεται μόνο από την εμπρόσθια θύρα. -Όπου είναι εφικτό, οι επιβάτες μετακινούνται από την αίθουσα αναμονής στο αεροσκάφος πεζοί.

Όπου χρησιμοποιείται λεωφορείο πίστας τηρείται το όριο του 50% της χωρητικότητα του.

Συσκευασίες με νερό, αντισηπτικό και σνακ βρίσκονται τοποθετημένες στην είσοδο του αεροσκάφους ή στην πύλη επιβίβασης ώστε οι επιβάτες να τις παραλαμβάνουν χωρίς παρέμβαση τρίτου.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και για επιβατικό κοινό και για πληρώματα καθόλη τη διάρκεια της πτήσης

Ενθαρρύνεται η χρήση για ηλεκτρονικό check in

Οι επιβάτες τηρούν αποστάσεις 1-1,5 μέτρο στους χώρους αναμονής και κατά την επιβίβαση τους

Αμέσως μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο, το αεροσκάφος υποβάλλεται σε καθαρισμό καμπίνας με ενισχυμένο πρόγραμμα αντισηψίας, πριν παραδοθεί για τη συνέχιση των πτήσεων του.

Σημειώνεται πως από σήμερα, η AEGEAN ενισχύει τις συχνοτήτες πτήσεων προς Ηράκλειο, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη ενώ από τις 25 Μαΐου, θα ενισχυθούν οι συχνότητες προς Ρόδο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και τους υπολοίπους προορισμούς του δικτύου εσωτερικού. Επίσης, σταδιακά μέχρι τα τέλη Μαΐου, θα προχωρήσει και η επανέναρξη διασύνδεσης με μερικούς βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, (Μόναχο, Ζυρίχη, Φρανκφούρτη Γενεύη) με μικρή κατά αρχήν συχνότητα ενώ προγραμματίζεται και η αύξηση πτήσεων προς Βρυξέλλες ( προορισμός εξωτερικού που έως σήμερα δεν είχε ανασταλεί).