Πολιτική

Στο 7ο Γυμνάσιο Αθηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές. Μαζί του η Υπουργός και η Υφυπουργός Παιδείας.

Δίπλα στους μαθητές και τις μαθήτριες που επέστρεψαν στα θρανία για να ολοκληρώσουν τη σχολική χρονιά βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισκέφθηκε το 7ο Γυμνάσιο Αθηνών στο Παγκράτι.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε το εκπαιδευτικό προσωπικό για την αφοσίωση και τις καλές υπηρεσίες που προσφέρει ενώ ενημερώθηκε για τις νέες συνήθειες που από σήμερα χιλιάδες νέοι και νέες σε όλα τα σχολεία της χώρας καλούνται να ακολουθήσουν.

«Περάσατε όλοι με άριστα τις εξετάσεις υπευθυνότητας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Διευθυντή του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό που βρέθηκε στο χώρο κατά την άφιξή του σημείωσε: «Περάσατε όλοι με άριστα τις εξετάσεις υπευθυνότητας, μαθητές και εκπαιδευτικοί», προσθέτοντας πως από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν το γεγονός πως η ακαδημαϊκή κοινότητα εναρμονίστηκε πλήρως με την τεχνολογία, έτσι η τηλεκπαίδευση αγκαλιάστηκε απ’ όλους για να προσφερθεί το καλύτερο αποτέλεσμα στα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια συζήτησής του με το διδακτικό προσωπικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «θέλει πολλή προσοχή, αλλά από τη στιγμή που οι ειδικοί μας έδωσαν το «πράσινο φως» και από τη στιγμή που έχουμε -και πρέπει να το πούμε αυτό- και δείγματα γραφής από άλλες χώρες που δεν τα είχαν καταφέρει τόσο καλά όσο τα καταφέραμε εμείς, που άνοιξαν τα σχολεία τους νωρίτερα, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει παρατηρηθεί καμία έξαρση είτε στο μαθητικό πληθυσμό είτε στους διδάσκοντες, καθηγητές και δασκάλους, αισθανόμαστε άνετα και εμείς να πάμε στο επόμενο στάδιο. Ήταν μία πολύ ιδιαίτερη κατάσταση αυτή την οποία περάσαμε όλοι -και περάσατε και εσείς- και θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές για την αφοσίωση με την οποία αγκάλιασαν τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι επιμένει στην κανονικότητα της κοινωνικής ζωής του σχολείου προσθέτοντας πως τα παιδιά είναι πάντα καλύτερα και ισορροπημένα όταν έχουν πρόγραμμα και αυτό ακολουθείται μέσα από την κανονικότητα του σχολείου: «Τώρα, θα έχουμε ακόμα μέχρι τις 12 Ιουνίου. Είναι σημαντικό ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα μπορούμε και μετά βέβαια να πάμε και στις Πανελλήνιες, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε προσδιορίσει, γιατί επιμένω πολύ, όχι μόνο στο μαθησιακό, το οποίο είναι το προφανές, αλλά και στην κανονικότητα της κοινωνικής ζωής του σχολείου. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν τα παιδιά μένουν πολύ στο σπίτι, δεν διαχειριζόμαστε μόνο το υγειονομικό πρόβλημα, υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν στον ψυχικό τους κόσμο. Τα παιδιά, νομίζω, ότι είναι πάντα καλύτερα και ισορροπημένα όταν έχουν πρόγραμμα. Και όταν αυτό το πρόγραμμα ακολουθείται μέσα από την κανονικότητα του σχολείου. Οπότε νομίζω και όσο θα περνάνε οι μέρες και θα βλέπουν και οι γονείς ότι τα πράγματα στα σχολεία λειτουργούν καλά, πιστεύω ότι θα αυξηθεί και η προσέλευση. Αν και καταλαβαίνω απόλυτα υπάρχουν και κάποιοι γονείς που μπορεί να έχουν ειδικούς λόγους που δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και ενδεχομένως και σε περιπτώσεις, επιβεβλημένο».

Τόνσε δε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η πρόσβαση στην τεχνολογία να λειτουργήσει ως ευκαιρία για να δημιουργηθούν νέες διακρίσεις συμπληρώνοντας πως αυτό είναι κάτι το οποίο το ελληνικό δημόσιο σχολείο έχει χειριστεί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. «Νομίζω ότι ήσασταν από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις όλης αυτής της μεγάλης περιπέτειας, η οποία νομίζω ότι ανέδειξε πάρα πολλά καλά στοιχεία της χώρας συνολικά, μέσα σε αυτά τα οποία αναδείχθηκαν ήταν και η αφοσίωση των εκπαιδευτικών και το πόσο γρήγορα αγκάλιασαν την καινούργια τεχνολογία. Εγώ έβλεπα, πάντως, τη δική μου την κόρη, είναι Β’ Λυκείου η μικρή -και τώρα επέστρεψε και αυτή πίσω στην τάξη σήμερα- και γινόταν μία πολύ σοβαρή δουλειά. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και για εμάς να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι και με τις διαδικασίες αυτές τις τεχνολογικές -και ξέρω ότι το Υπουργείο έχει κάνει μεγάλη δουλειά- ότι δεν αφήνουμε πίσω τα πιο αδύναμα παιδιά ή τα παιδιά που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα tablet, αν και καταλαβαίνω πια ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η πρόσβαση στην τεχνολογία να είναι ευκαιρία για να δημιουργηθούν νέες διακρίσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το ελληνικό δημόσιο σχολείο το έχει χειριστεί με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε εύχομαι καλή συνέχεια, να ολοκληρώσουμε τη σχολική χρονιά όσο καλύτερα μπορούμε, έτσι πάντα με χαμόγελο, με αισιοδοξία, να ετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά. Ευχόμαστε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να κλείσουμε σχολεία, αν και είμαστε, ακούω όλη αυτή τη συζήτηση για δεύτερο κύμα το οποίο μπορεί να έρθει. Ναι, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Το βέβαιο είναι ότι, ό,τι και να γίνει, θα είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι και υγειονομικά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να αποφεύγουμε οριζόντια μέτρα. Θυμάστε ότι παλιά είχαμε ένα κρούσμα και κλείναμε τα πάντα. Αυτό είναι κάτι πια το οποίο μπορούμε να το διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα, καθώς έχουμε μάθει πολύ περισσότερα πράγματα για το τι σημαίνει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά αυτή τη νέα μεγάλη πρόκληση. Οπότε να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι βέβαια».

Ο Πρωθυπουργός πέρασε από κάθε τάξη για να χαιρετήσει όλους τους μαθητές ενώ είχε μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές δεκαμελούς τμήματος στο οποίο παραδιδόταν το μάθημα των Γερμανικών.

Τον κ. Μητσοτάκη συνόδευαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Σοφία Ζαχαράκη.