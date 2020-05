Παράξενα

Ιερέας ψεκάζει αγιασμό με…νεροπίστολο (εικόνες)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το βίντεο του ιερέα που έκανε μια..διαφορετική Ανάσταση το περασμενο Πάσχα.

Τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας για τον κορονοϊό, ένας ιεράς κατάφερε να..ευλογήσει το ποίμνιό του.

Ο καθολικός ιερέας στο Ντιτρόιτ, βρήκε τρόπο και να προστατεύεται και να προστατεύει, καλύπτοντας το πρόσωπό του, αλλά και να κρατά τις αποστάσεις από τους πιστούς.

Φυσικά, φορούσε και γάντια.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media, ο Αιδεσιμώτατος Τίμοθι Πελκ έριξε αγιασμό στα αυτοκίνητα το Πάσχα των καθολικών.

Μιλώντας στο BuzzFeed News ο αιδεσιμώτατος Πελκ δήλωσε ανήσυχος για την αντίδραση του Βατικανού αλλά, όπως λέει, «δεν έχω ακούσει κάτι».

Όπως εξήγησε αυτή ήταν η λύση για να συνεχίσει την παράδοση του αγιασμού για τους πιστούς στο Πάσχα των Καθολικών.