Αθλητικά

Η απάντηση του Σαλάχ σε πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης

Τι αποκαλύπτει ο βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Αιγύπτου και προσωπικός φίλος του διεθνή άσου...

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε απορρίψει πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης, πριν από τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2018, όπως αποκάλυψε ο Χανί Ραμζί, βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Αιγύπτου και προσωπικός φίλος του διεθνή άσου, μιλώντας στο ontimesports:

«Όταν δούλευα με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ήμασταν τον Μάρτιο του 2018 σ’ ένα προπονητικό κέντρο στην Ελβετία. Μιλούσα στον Σαλάχ και μου είπε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης τού είχε στείλει μια πρόταση. Η πρόταση ήταν πραγματικά καλή, αλλά ο Σαλάχ την συζήτησε μαζί μου και με τον κ. Κούπερ και αποφάσισε να παραμείνει στην Λίβερπουλ επειδή νιώθει άνετα στην Αγγλία», τόνισε ο Ραμζί.

«Είμαι σίγουρος πως η Ρεάλ θα επανέλθει για αυτόν, αλλά είναι πιστός στη Λίβερπουλ και δεν πρόκειται να φύγει από το Ανφιλντ» κατέληξε.