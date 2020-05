Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Δεν υπάρχει κανένας λόγος για εκλογές

Ο Υπουργός Εσωτερικών για το ενδεχόμενο εκλογών, ανασχηματισμού και τα σενάρια μειώσεων μισθών.

“Δεν υπάρχει κανένας λόγος για εκλογές” απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον Θέμα 104,6, αναφορικά με τα σενάρια που ανακινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

“Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει μια πανίσχυρη εντολή τετραετίας από τον ελληνικό λαό, έχει αντιμετωπίσει δύο κρίσεις με επιτυχία, έχει ενώσει τους Έλληνες” τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι “πιστεύω ότι έχουμε όλη τη δύναμη, το σχέδιο, τη δυνατότητα να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση που κορονοϊού και αυτό δεν προϋποθέτει εκλογές”. Ερωτηθείς για τον ανασχηματισμό, αυτός αποτελεί “αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού” σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. “Η δική μας δουλειά είναι να εργαζόμαστε πολύ σκληρά με συνέπεια σε αυτά που έχουμε δεσμευθεί, για να προχωρά η χώρα” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σχετικά με το ενδεχόμενο περικοπής μισθών, “δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για μειώσεις μισθών και συντάξεων” ξεκαθάρισε ο υπουργός, ενώ έστρεψε τα βέλη του κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας πως η “πολιτική με ψέματα θα έπρεπε να έχει σταματήσει μετά τις οδυνηρές συνέπειες τα τελευταία χρόνια”.

Με την τροπολογία για τις επιχειρήσεις εστίασης να κατατίθεται σήμερα, “αυτή στοχεύει στην στήριξη των θέσεων εργασίας, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους καταστηματάρχες να αξιοποιήσουν το διπλάσιο χώρο για τραπεζοκαθίσματα και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, δίνεται η δυνατότητα στις οικονομικές επιτροπές των δήμων να μειώσουν έως και 50% τα δημοτικά τέλη”, περιέγραψε ο κ. Θεοδωρικάκος. “Θα το κάνουν (ς.ς. μείωση τελών) οι δήμοι, γιατί έχουμε κάνει μια εκτεταμένη συζήτηση μαζί τους” προέβλεψε ο Υπουργός, ενώ υπογράμμισε πως “θα υπάρχουν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου” για άτομα με αναπηρία ή προβλήματα όρασης. Σε διαφορετική περίπτωση, “οποιαδήποτε αυθαιρεσία θα ελεγχθεί και θα υπάρξουν πρόστιμα και αφαιρέσεις αδειών” προειδοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών.

Κληθείς, μάλιστα, να σχολιάσει τη δημοσκοπική “άνοιξη της ΝΔ”, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης “έχει χτίσει μια στέρεη πολιτική κυριαρχία σε τρεις φάσεις”, δηλαδή όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση έχοντας αποδείξει ότι ήταν “απόλυτα έτοιμος”, τη στιγμή “που αντιμετωπίζει με αποφασιστικό τρόπο την ασύμμετρη απειλή στον Έβρο και τα νησιά και η τρίτη φάση είναι αυτή της πανδημίας, στην οποία έβαλε πάνω από όλα την ανθρώπινη ζωή.