Πολιτική

Δένδιας: Ασφαλής χώρα για τους τουρίστες η Ελλάδα

Κάλεσμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες να επισκεφτούν την Ελλάδα απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Πρόσκληση στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκεφθούν φέτος το καλοκαίρι τη χώρα μας, απευθύνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με δήλωσή του στο γερμανικό πρακτορείο (RND) (Redaktionsnetzwerk Deutschland), η οποία αναδημοσιεύεται σήμερα από τα μεγαλύτερα γερμανικά μέσα και εφημερίδες. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα πέτυχε να αποτελεί ασφαλή χώρα εν μέσω πανδημίας για τους πολίτες της και εργάζεται προκειμένου να είναι σε θέση να υποδεχθεί σύντομα με ασφάλεια τους επισκέπτες της.

"Η Ελλάδα κατόρθωσε να διαχειριστεί με αξιοσημείωτη επιτυχία την κρίση της πανδημίας μέσα από μια συλλογική προσπάθεια, στηριζόμενη στην άμεση λήψη μέτρων και με πυξίδα τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας", σημειώνει ο κ. Δένδιας και προσθέτει: "Τώρα που οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς -και πάντοτε με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας- είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε, βήμα-βήμα, στο άνοιγμα όχι μόνο της οικονομίας μας, αλλά και του ελληνικού τουρισμού".

Όπως υπογραμμίζει, "οι ελληνικές Αρχές, με ιδιαίτερη προσοχή, επεξεργάζονται τα σχετικά ταξιδιωτικά και υγειονομικά πρωτόκολλα και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση με ασφάλεια να φιλοξενήσουμε και πάλι επισκέπτες στη χώρα μας".

"Η Ελλάδα σταδιακά βγαίνει από την κρίση της πανδημίας, επιστρέφει στην κανονικότητα. Οι μετακινήσεις εντός της χώρας απελευθερώνονται, τα ξενοδοχεία μας ετοιμάζονται να ανοίξουν, οι παραλίες μας είναι ξανά προσβάσιμες, ενώ οι αρχαιολογικοί χώροι δίνονται και πάλι στο κοινό".

"Με υπευθυνότητα αίρουμε έναν έναν τους περιορισμούς με πρώτιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία όλων μας. Αντίστοιχα, επιδιώκουμε όπως σε στενό συντονισμό με τους εταίρους μας να αποκαταστήσουμε σταδιακά την κανονικότητα όσον αφορά τα ταξίδια", υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας και τονίζει τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εξέδωσε και οι οποίες η Ελλάδα θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Άλλωστε, έπειτα από πρωτοβουλία του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μαας (Heiko Maas), θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία "για τον ευρύτερο δυνατό συντονισμό των πολιτικών μας για τον τουρισμό και τη σταδιακή άρση των συνοριακών ελέγχων, με στόχο την αποκατάσταση των ελεύθερων, ασφαλών μετακινήσεων εντός της ΕΕ".

Επιπλέον, με πρωτοβουλία του κ. Δένδια και του ομολόγου του της Βόρειας Μακεδονίας, όλοι οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της περιοχής (κράτη μέλη της ΕΕ και Δυτικά Βαλκανίων) θα συζητήσουν στις 19 Μαΐου επίσης για την προσεκτική επιστροφή στην κανονικότητα και τη συνεργασία μας για το κοινό μας όφελος.

"Η Ελλάδα πέτυχε να αποτελεί ασφαλή χώρα εν μέσω πανδημίας για τους πολίτες της. Ασφαλής θέλουμε να παραμείνει και για τους τουρίστες, τους επισκέπτες της, που ελπίζουμε ότι και φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να χαρούν τις ομορφιές του ελληνικού καλοκαιριού", καταλήγει η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών.