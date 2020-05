Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Συμβολική επίσκεψη της ΠτΔ στην Ακρόπολη (εικόνες)

Στην Ακρόπολη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των αρχαιολογικών χώρω και τη παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα την Ακρόπολη, συνοδευόμενη από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων - μετά την άρση των μέτρων - και τη παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, η κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε:

«Σήμερα, είναι η παγκόσμια Ημέρα Μουσείων και μετά από καιρό, ανοίγουν πάλι για το κοινό οι αρχαιολογικοί μας χώροι. Είναι μια σύμπτωση σχεδόν συμβολική: Από τη μία ο «ψηφιακός» εορτασμός της ημέρας, όπως τον αποφάσισε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων προσαρμοζόμενο στις εξαιρετικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι και από την άλλη η ελεύθερη περιήγηση στους ανοικτούς και επισκέψιμους τόπους, που σφράγισε η ιστορία και η τέχνη των προγόνων μας. Είναι μια γόνιμη συμπόρευση διότι χάρη στις νέες τεχνολογίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα και αντικείμενα ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα μπορούμε με τον παραδοσιακό τρόπο να επικοινωνούμε και να αλληλεπιδρούμε με τα τεκμήρια του παρελθόντος.

Επισκέφθηκα πριν από λίγο με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη την Ακρόπολη, αυτό το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού, το κάλλος και η αρμονία του οποίου έχουν εμπνεύσει και θα συνεχίζουν εσαεί να εμπνέουν ολόκληρο τον κόσμο. Τα μάρμαρα έλαμπαν στον ήλιο, όπως στον στίχο του Γιώργου Σεφέρη. Και με τη φροντίδα στα μοναδικά πολιτιστικά μας μνημεία, με την αγάπη και την αναγνώριση στη διαιώνια αξία τους -και την αυστηρή, βέβαια, τήρηση των υγειονομικών μέτρων- θα σηκωθούμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα».