Ιταλία: άνοιξαν ξανά καφέ, εστιατόρια και εκκλησίες (εικόνες)

Η Ιταλία κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα επιστροφής στην προ κορονοϊού πραγματικότητα. Από νωρίς το πρωί άνοιξαν καφέ και εστιατόρια, κομμωτήρια, κουρεία, μουσεία και βιβλιοθήκες.

Ξαναρχίζουν και οι λειτουργίες στις εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Πέτρου. Τηρείται, όμως, αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας, με την θεία κοινωνία να δίδεται από τον ιερέα στα χέρια των πιστών, χωρίς αγιασμό και με περιορισμό στον αριθμό των πολιτών που θα εισέρχονται στον ναό.

Παρουσία πολυάριθμων αστυνομικών που φορούσαν μάσκα, λίγοι επισκέπτες έκαναν ουρά τηρώντας απόσταση περίπου δύο μέτρων ο ένας από τον άλλον για να μπουν στη βασιλική, η οποία αποτελεί την καρδιά του Βατικανού, αφού προηγουμένως θερμομετρηθούν και απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό.

Από νωρίς το πρωί, η κίνηση σε όλες τις μεγάλες ιταλικές πόλεις είναι σαφώς αυξημένη, με περισσότερους επιβάτες στο μετρό και τα λεωφορεία. Στα εμπορικά καταστήματα, η απόσταση ασφαλείας είναι ένα μέτρο και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Από σήμερα επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών στο εσωτερικό της περιφέρειας στην οποία διαμένουν, ενώ για τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε όλη την χώρα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιταλοί θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 3 Ιουνίου. Η υπεύθυνη δήλωση για τις μετακινήσεις θα πρέπει να υπογράφεται από τους Ιταλούς πλέον μόνον για μετάβαση εκτός περιφέρειας.

Παράλληλα ανοίγουν οι οργανωμένες και οι ελεύθερες πλαζ. Η απόσταση ανάμεσα στην μια ομπρέλα θαλάσσης και την άλλη είναι τα τρία μέτρα, ενώ οι Ιταλοί θα μπορούν να πίνουν αναψυκτικά και οτιδήποτε άλλο μόνον καθήμενοι στην ξαπλώστρα τους. Έπειτα από δυο μήνες, τέλος, οι κάτοικοι της Ιταλίας μπορούν τώρα να ξανασυναντήσουν τους φίλους τους και εντός σπιτιού, αλλά συνεχίζουν να απαγορεύονται τα πάρτι.