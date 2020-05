Life

“Daisies”: Η έγκυος Κέιτι Πέρι παρουσίασε το νέο της τραγούδι (βίντεο)

Στο βίντεο-κλιπ η τραγουδίστρια λικνίζεται σε διάφορες τοποθεσίες, επιδεικνύοντας την φουσκωμένη κοιλιά της.

Ένα νέο τραγούδι, τραγούδι που εμψυχώνει, που «ανεβάζει», παρουσίασε η Κέιτι Πέρι (Katy Perry), μαζί με ένα κλιπ με τοπία της φύσης. Στο κλιπ του «Daisies», η έγκυος Πέρι «σείεται» μέσα σε ένα λευκό φόρεμα στο αεράκι ενώ τραγουδάει ευρισκόμενη σε ένα λιβάδι με λουλούδια ή πάνω σε μια βουνοκορφή το δειλινό, λικνίζοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Σε μια σκηνή, λύνει τον φιόγκο που κρατά το φόρεμα και μπαίνει στον χείμαρρο ακριβώς όπως την έφερε η μητέρα της στον κόσμο (και όπως σε λίγο θα φέρει στον κόσμο και το δικό της μωράκι).

«They said/I'm going nowhere/Tried to count me out/Took those sticks and stones/Showed 'em/I could build a house/They tell me that I'm crazy/But I'll never let 'em/change me/Til they cover me in daisies,/daisies,/daisies» είναι οι τελευταίοι στίχοι.

Η αρραβωνιασμένη με τον Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom), Κέιτι, ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι είναι έγκυος τον Μάρτιο, με το βιντεοκλίπ του «Never Worn White», στο οποίο έκανε ντεμπούτο η... κοιλιά της, «κουκούλι» του μωρού που βρίσκεται καθ' οδόν. Θα είναι το πρώτο παιδάκι της ποπ σταρ και το δεύτερο του Ορλάντο (έχει ήδη τον εννιάχρονο Φλιν από τον γάμο του με την Μιράντα Κερ [Miranda Kerr]).