Οικονομία

ΤτΕ: Παραμένει στην θέση του Διοικητή ο Γιάννης Στουρνάρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για την πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

"Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, ενόψει της λήξης της θητείας του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στις 26 Ιουνίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του να προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας, τον επαναδιορισμό του κ. Γιάννη Στουρνάρα ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος", αναφέρει η ανακοίνωση της ΤτΕ.