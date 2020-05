Οικονομία

ΕΚΤ: μετά το 2021 η κανονικότητα στην οικονομία

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν θεωρεί απίθανο η οικονομική δραστηριότητα να επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα πριν από το 2021...

H πληγείσα από τον κορονοϊό οικονομία της Ευρωζώνης πιθανόν δεν θα επανέλθει στα προ της πανδημίας επίπεδα πριν από το επόμενο έτος το νωρίτερο, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Pais, ενώ τόνισε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα μέσα πολιτικής της, αν χρειαστεί. «Από τη σημερινή προοπτική, φαίνεται σε κάθε περίπτωση απίθανο ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα πριν από το 2021, αν όχι αργότερα», είπε ο Λέιν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα μέσα της, αυτό φανεί αναγκαίο, προσθέτοντας ότι μπορεί να προσαρμοσθεί το πρόγραμμα αγορών ομολόγων για την αντιμετώπιση της πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP).

Απαντώντας σε δημοσιογραφική επισήμανση ότι η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει το PEPP, το οποίο θεσπίστηκε τον Μάρτιο με ένα ύψος 750 δισ. ευρώ, στη συνεδρίαση του Ιουνίου, ο Λέιν απάντησε: «Αξιολογούμε συνεχώς αν κάνουμε αρκετά και αν υπάρχει κίνδυνος αστάθειας. Έχουμε ακόμη τρεις εβδομάδες για τη σύνοδο του Ιουνίου και είμαστε στη διαδικασία ανάλυσης της κατάστασης. Αν δούμε ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι πολύ σφιχτές ή ότι η πίεση σε επιμέρους αγορές ομολόγων δεν αντανακλά τα βασικά οικονομικά μεγέθη, μπορεί να προσαρμόσουμε το μέγεθος ή τη διάρκεια των αγορών μας, τις οποίες μπορούμε ούτως ή άλλως να κάνουμε με ευέλικτο τρόπο όσον αφορά τον χρόνο και τμήματα της αγοράς».