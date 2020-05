Οικονομία

Πέτσας: στον τουρισμό ξεκινάμε από το μηδέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει πιο νωρίς χρονικά το άνοιγμα των εποχικών καταλυμάτων. Η εικόνα από την άρση των περιοριστικών μέτρων του Σαββατοκύριακου.

"Στον τομέα του τουρισμού ξεκινάμε από το μηδέν" τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Πέτσας, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει πιο νωρίς χρονικά το άνοιγμα των εποχικών καταλυμάτων, τόνισε ότι το σχέδιο για τον τουρισμό θα καλύπτει το τρίπτυχο εργασία, φορολογία, ρευστότητα.

"Για να στηρίξουμε την απασχόληση και το εισόδημα, όσο μπορούμε. Ας μην τρέφουμε όμως αυταπάτες. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό. Και δεν πρέπει να συγκρίνεται με αυτό. Γιατί κλείσαμε την οικονομία και μείναμε σπίτι, για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Για να μείνουμε υγιείς. Και θυσιάσαμε, οικειοθελώς, ένα μέρος της ευημερίας μας για να το πετύχουμε. Φέτος λοιπόν, στον τομέα του τουρισμού, ξεκινάμε από το μηδέν. Ό,τι κερδίσουμε θα είναι επιτυχία. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από μια πολύ μικρότερη τουριστική πίτα", τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

"Τα μέτρα στήριξης θα είναι τέτοια που θα παρέχουμε μία ομπρέλα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους και όλες τις σχέσεις εργασίας. Θα παρέχουμε ομπρέλα προστασίας και στις επιχειρήσεις. Να υπάρχει το κίνητρο ότι θα κερδίσουν, ανοίγοντας τα καταστήματά τους και να μην τα κρατήσουν κλειστά. Το σχέδιό μας έρχεται, για να άρει ένα επίπεδο αβεβαιότητας", πρόσθεσε.

Επιστροφή χωρίς να επιδεινωθούν οι επιδημιολογικοί δείκτες

Παράλληλα, ο κ. Πέτσας εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την εικόνα από την άρση των περιοριστικών μέτρων του Σαββατοκύριακου. «Τις τελευταίες ημέρες έγιναν σημαντικά βήματα στο δρόμο για τη νέα κανονικότητα», τόνισε «Το Σάββατο άνοιξαν οι οργανωμένες παραλίες και από την Κυριακή επαναλειτουργούν οι εκκλησίες μας με την παρουσία πιστών. Η γενική εικόνα και στις δύο περιπτώσεις είναι θετική», επισήμανε.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνέχισαν να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φρόντισαν για την εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων. Σήμερα δύο εβδομάδες μετά το πρώτο βήμα άρσης του lockdown, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία η κινητικότητα του πληθυσμού ενισχύθηκε σημαντικά, χωρίς όμως να επιδεινωθούν οι επιδημιολογικοί δείκτες. Όλα τα βασικά στοιχεία από τα θετικά κρούσματα μέχρι δυστυχώς τα θύματα, έχουν ως μέσοι όροι παραμείνει σταθερά».

Προσέθεσε επίσης ότι «το ίδιο διάστημα οι νοσηλείες σε ΜΕΘ βαίνουν μειούμενες. Παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των διενεργούμενων τεστ. Η κινητικότητα του πληθυσμού ενισχύθηκε σημαντικά κατά 33% μεσοσταθμικά το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν ήταν σε εφαρμογή τα πλέον περιοριστικά μέτρα».

Επισημαίνοντας πως η παραμονή στην κατοικία μειώθηκε κατά 26%, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η μετάβαση σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τα τρόφιμα και τα φάρμακα με αύξηση 51%. Ακολούθησε η μετάβαση σε πάρκα και χώρους αναψυχής με αύξηση 47% ενώ η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς αυξήθηκε μεν πανελλαδικά αλλά συγκρατημένα, κατά 21%».

Ο κ. Πέτσας σημείωσε επίσης πως παρότι ένα σημαντικό κομμάτι της τηλεργασίας παρέμεινε, το άνοιγμα συγκεκριμένων καταστημάτων ενίσχυσε τη μετάβαση σε χώρους εργασίας κατά 21%. «Το ενδιαφέρον εύρημα είναι πως ο όγκος ηλεκτρονικών συναλλαγών για το τρίμηνο Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου έχει εμφανίσει αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι. Η επιβολή των μέτρων ενδεχομένως να συμπίεσε περαιτέρω τη χρήση μετρητών και τη μεταστροφή σε ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως για παράδειγμα οι υγειονομικοί για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού μέσω χαρτονομισμάτων ή και πρακτικοί λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε ATM και τράπεζες», προσέθεσε. «Συμπερασματικά οι πρώτες δύο εβδομάδες σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων έχουν στεφθεί με επιτυχία όσον αφορά το υγειονομικό σκέλος», είπε ο κ. Πέτσας.

Σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας

Προσέθεσε ότι σήμερα έγινε ένα ακόμη βήμα για την επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας: «Όπως προβλέπεται από το αρχικό σχέδιο επιτρέπονται πλέον οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις καθώς και οι μετακινήσεις από και προς την Κρήτη και την Εύβοια. Η μετακίνηση προς τα νησιά θα επιτραπεί από τις 25 Μαΐου εφόσον διατηρηθεί η καλή επιδημιολογική εικόνα. Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις εξωτερικού η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε πέντε οδηγίες που προβλέπουν παρατάσεις στην αναστολή πτήσεων μεταφοράς επιβατών. Παράλληλα, παρατείνεται και η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη-Ευρωπαίων πολιτών».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επιστροφή στις τάξεις από σήμερα των μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου καθώς και των Γυμνασίων «με αυστηρούς κανόνες λειτουργίας» και έκανε αναφορά στα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Επίσης, στη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχολείο του Παγκρατίου και στα ευχαριστήρια που εξέφρασε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για τον τρόπο με τον οποίο «αγκάλιασαν την τηλεκπαίδευση».

Ο κ. Πέτσας προσέθεσε ακόμη ότι «από σήμερα γίνεται ένα ακόμη βήμα στο λιανικό εμπόριο, καθώς επαναλειτουργούν -νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιό μας- τα εμπορικά κέντρα (malls), τα εκπτωτικά χωριά και εκπτωτικά καταστήματα (outlet)» επισημαίνοντας πως «εντός των καταστημάτων είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες, ενώ όπου υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες η χρήση ανελκυστήρα επιτρέπεται μόνο για Άτομα με Αναπηρία, ή για ηλικιωμένα άτομα».

«Ανοίγουν, ταυτόχρονα, οι αρχαιολογικοί χώροι και ξεκινούν οι πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα πάντα με κανόνες προστασίας. Από σήμερα ανοίγουν τις πόρτες τους τα ζωολογικά πάρκα και οι βοτανικοί κήποι με κανόνες τήρησης των αποστάσεων και ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας. Λειτουργούν ξανά οι διαιτολογικές μονάδες και οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, όπως και οι υπηρεσίες στολισμού αιθουσών. Από σήμερα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, επιτρέπεται:

Η λειτουργία των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων αποκλειστικά και μόνο για ατομική προπόνηση από την ηλικία των 13 ετών και άνω, από αθλητές σωματείων.

Η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται η παρουσία τους.

Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας 13 ετών και άνω.

Επιτρέπονται, επίσης, οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super League 1» ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε: «Το επόμενο σημαντικό βήμα τοποθετείται στις 25 Μαΐου, όταν -κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων- θα ανοίξουν τα καταστήματα της εστίασης κάτω από με συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής και της τήρησης αποστάσεων».

Ακολούθως, ο κ. Πέτσας έκανε ξεχωριστή αναφορά στην τροπολογία που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και θα ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου με την οποία δίνεται στους δήμους η δυνατότητα να αυξήσουν έως και 100% τους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να μειώνουν τα δημοτικά τέλη κατά 50%.

Όπως υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «συνολικά στα 4 στάδια επανεκκίνησης της οικονομίας από τις 4 έως τις 25 Μαΐου, επιστρέφουν σε, λειτουργία 197 χιλιάδες επιχειρήσεις, δηλαδή το 65% των επιχειρήσεων που ήταν σε αναστολή εργασίας. Επανέρχονται στην εργασία τους 532 χιλιάδες εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, που αντιστοιχεί στο 77% των εργαζομένων του συνόλου των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή».

Αναφορικά με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι την περασμένη Παρασκευή, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) υιοθέτησε την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για την άμεση ενεργοποίηση των πιστοληπτικών γραμμών του Μηχανισμού, με ευνοϊκούς όρους για όλα τα κράτη-μέλη, σχετιζόμενους με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. «Εκκρεμούν, ωστόσο, ακόμη οι αποφάσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος SURE, από το οποίο η Ελλάδα επιδιώκει να λάβει σημαντικά κονδύλια για τη βραχυχρόνια στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων. Εκκρεμεί, επίσης, η δημιουργία του πανευρωπαϊκού εργαλείου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εκκρεμεί και η συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα ζητά αυτό να είναι γενναίο, εμπροσθοβαρές, μεγάλης διάρκειας και ευέλικτο. Θα πρέπει να περικλείει επιχορηγήσεις και να αφορά -κυρίως- κλάδους της οικονομίας και χώρες της Ένωσης που πλήττονται περισσότερο από την κρίση».

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη: «Λήγει αύριο, 19 Μαΐου, η προθεσμία για όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να οριστικοποιήσουν την αίτηση για χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σημειώνεται ότι, μέχρι την Παρασκευή, είχε πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 34.058 δικαιούχων συνολικό ποσό 233,3 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν οριστικοποιήσει την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης περισσότερες από 48.500 επιχειρήσεις. Σημειώνεται, επίσης, ότι θα συνεχιστεί και τον Μάιο η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή για όσο διάστημα διαρκεί».

Αναφορικά με τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τις διευκολύνσεις που παρέχει η ψηφιακή διακυβέρνηση, τόνισε:

«Μπήκε σε εφαρμογή από τον e-ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτούν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον υπολογιστή τους χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ. Διευκολύνονται έτσι 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες της χώρας. Μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία και τα έξοδα για όσους κατοικούν στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Μπήκε, επίσης, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πύλη myAADElive που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ για την έκδοση κλειδαρίθμου. Έχουμε, δηλαδή, ένα ψηφιακό γκισέ όπου οι πολίτες εξυπηρετούνται χωρίς να επισκεφτούν τις κατά τόπους ΔΟΥ.

Στο μεταξύ, εκδόθηκαν τα πρώτα 100 προσωρινά ψηφιακά διπλώματα και απεστάλησαν με e-mail στους νέους οδηγούς, εντός 24 ωρών από την ημέρα των εξετάσεων. Οι επιτυχόντες δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν τέσσερις μήνες μέχρι να έρθει το κανονικό δίπλωμα για να κυκλοφορήσουν με τα οχήματά τους και να τα ασφαλίσουν. Δημιουργήθηκε, επίσης, μια νέα υπηρεσία-πλατφόρμα που δίνει, σε περίπου 650.000 αγρότες δικαιούχους κοινοτικών ενισχύσεων, τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του υπολογιστή, ή του κινητού τηλεφώνου τους, δίχως να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Στο μεταξύ, προχωρά η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΑΡΤΕΜΙΣ και i-AGRO του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τις βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερος έλεγχος της αγοράς, περιφρούρηση της διατροφικής ασφάλειας και αποθάρρυνση παράνομων και παράτυπων πρακτικών προς όφελος των αγροτών και των καταναλωτών».

Για τα εθνικά θέματα

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα εθνικά μας θέματα. «Από την Παρασκευή η Ελλάδα ανέλαβε, για τους επόμενους έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός -σε τηλεδιάσκεψη που είχε με την Επιτροπή των Υπουργών -οι έκτακτες περιστάσεις που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να υπογραμμίσουμε τις θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής του: Τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θέσουμε λοιπόν στο επίκεντρο των δράσεων της Ελληνικής προεδρίας την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, καθώς και την ανάγκη αποτελεσματικής αντίδρασης στην υγειονομική κρίση με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», σημείωσε.

Τόνισε ότι «ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι, την περασμένη Παρασκευή, με Κοινή Δήλωσή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. καταδίκασαν ρητά και κατηγορηματικά την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο». «Για μια ακόμη φορά, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους, όπως ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη, μηδενός εξαιρουμένου».

Σημείωσε ότι αύριο Τρίτη 19 Μαΐου, πραγματοποιείται, μέσω τηλεδιάσκεψης, η σύνοδος κορυφής της τετραμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας, με βασικό θέμα «την ανταλλαγή εμπειριών από την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τα μέτρα χαλάρωσης που οι γειτονικές χώρες λαμβάνουν και τη σταδιακή αποκατάσταση των ταξιδίων μεταξύ τους». Στην αυριανή τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν οι πρωθυπουργοί Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και ο Πρόεδρος της Σερβίας, καθώς και οι υπουργοί Εξωτερικών, Τουρισμού και Υγείας των 4 χωρών.

Κλείνοντας ο κ. Πέτσας υπενθύμισε ότι οι απανταχού Έλληνες «τιμούμε αύριο 19 Μαΐου, τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Διαβεβαιώνουμε, ταυτόχρονα, ότι οι προσπάθειες για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας συνεχίζονται. Είναι χρέος μας, στη μνήμη των θυμάτων του διωγμού».