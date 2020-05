Οικονομία

“Βροχή” τα πρόστιμα από την Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο δεκαπενθήμερο παρουσίασαν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις 4 έως τις 17 Μαΐου

Ελέγχους αυξημένους κατά 917% πραγματοποϊησε, το περασμένο δεκαήμερο (4-17 Μαίου) η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε σύγκριση με τα στοιχεία των ελέγχων κατά το δεύτερο δεκαπενθημέρο του Απριλίου και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000 ευρώ. Τα πρόστιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 20% από το σύνολο των προστίμων του β’ δεκαπενθημέρου του Απριλίου.

H γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε σήμερα, την επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την εποπτεία της αγοράς στο σύνολο της επικράτειας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου:

Από 04.05.2020 έως και 17.05.2020 διενεργήθηκαν συνολικά 2.747 έλεγχοι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 917% από το σύνολο των ελέγχων του β’ δεκαπενθημέρου του Απριλίου.

Βεβαιώθηκαν 46 παραβάσεις καταγράφοντας αύξηση κατά 77% από το σύνολο των παραβάσεων του β’ δεκαπενθημέρου του Απριλίου.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες επιχειρήσεις ελέγχου:

Α) για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως, η μη δήλωση των αποθεμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ Β΄1481/17.04.2020, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η μη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας στις λαϊκές αγορές, και

Β) για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του ν.4497/2017 (υπαίθριο εμπόριο) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% από το σύνολο των προστίμων του β’ δεκαπενθημέρου του Απριλίου. «Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της χώρας» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.