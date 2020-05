Πολιτισμός

Αρχαιολογικοί χώροι: με μάσκες και αποστάσεις οι πρώτοι επισκέπτες

Τους πρώτους επισκέπτες υποδέχθηκαν σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα. Δείτε εικόνες από τα μέτρα που τηρήθηκαν...

Πρεμιέρα σήμερα και για τους αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα που μετά από περίπου δύο μήνες είναι ανοικτοί και έχοντας λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας λόγω κορονοϊού, υποδέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Την Ακρόπολη επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Αρχαία Ολυμπία

Τους πρώτους επισκέπτες «υποδέχθηκε» σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος επαναλειτούργησε έπειτα από περίπου δύο μήνες, λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, «σήμερα το πρωί επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό περισσότεροι από 10 επισκέπτες, κυρίως ξένης υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν πληροφορηθεί, την επαναλειτουργία του, ενώ παράλληλα είχαν φροντίσει να φορούν μάσκες προστασίας.»

Ο δήμαρχος συνάντησε τους επισκέπτες κατά την διάρκεια της παρουσίας του στον αρχαιολογικό χώρο, μαζί με την προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων, Ερωφίλη Κόλλια, και όπως είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «με την σημερινή μας παρουσία θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι και πάλι ανοικτός, έχοντας ταυτόχρονα λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.»

Επίσης, ο δήμαρχος τόνισε ότι «στο δήμο μας δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα κορονοϊού και αυτό μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, ότι θα υπάρχουν επισκέπτες όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.» Όσον αφορά στα μέτρα προστασίας, ο Γιώργος Γεωργιόπουλος ανέφερε ότι οι «φύλακες φορούν μάσκες προσώπου, έχουν τοποθετηθεί πλεξιγκλάς στο σημείο εισόδου και τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων.» Ακόμη, ο δήμαρχος στέλνει το μήνυμα προς όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, να επισκεφθούν την Αρχαία Ολυμπία, τονίζοντας και πάλι ότι «τηρούνται τα πρωτόκολλα προστασίας και οι προφυλάξεις που απαιτούνται.»

Ανάκτορο Κνωσού

Άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί το κοινό και το Ανάκτορο της Κνωσού. Σήμερα η είσοδος είναι δωρεάν, και τις πρώτες ώρες λειτουργίας τα άτομα που επισκέφθηκαν το χώρο ανέρχονται σε είκοσι.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του αρχιφύλακα του Αρχαιολογικού Χώρου της Κνωσού Νίκο Παπαδάκη, τα μέτρα που προβλέπονται έχουν ληφθεί και έχουν τοποθετηθεί κορδέλες προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις των επισκεπτών.

«Ο αρχαιολογικός χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και θα υποδέχεται τον κόσμο που θέλει να τον επισκεφθεί. Οι υπάλληλοι του Αρχαιολογικού χώρου στην έκδοση των εισιτηρίων φορούν μάσκες και γάντια ενώ έχει τοποθετηθεί και σχετικό τζάμι προκειμένου να αποφεύγεται η επαφή με τους επισκέπτες. Ο χώρος πλέον θα είναι ανοιχτός και ελπίζουμε παρά την αρχική επιφυλακτικότητα, τις επόμενες ημέρες να τον δούμε και πάλι να γίνεται επίκεντρο ενδιαφέροντος του κόσμου».\

Δείτε εικόνες από τους αρχαιολογικούς χώρους:

