Φίλης για Αμβρόσιο: Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μιλά ακόμα για αφορισμό;

"Πυρά" του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρώην μητροπολίτη μετά τον αφορισμό Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά.

«Η επιβίωση του αναχρονιστικού προνομίου του αφορισμού παραβιάζει τη δημοκρατική τάξη», δήλωσε ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, σε συνέντευξή του στο Mega.

Ειδικότερα σχολίασε ότι «το θέμα δεν αφορά τις ακροδεξιές ιδιοτροπίες του κ. Αμβρόσιου» ο οποίος «άλλωστε τώρα είναι συνταξιούχος και ιδιωτεύει», αλλά «αφορά τη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδας» που χτες «υπενθύμισε ότι τον αφορισμό δεν μπορεί να τον επιβάλει ένας μεμονωμένος ιεράρχης αλλά η ολομέλεια της Ιεραρχίας εν συνεδριάσει σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος».

«Άρα ο αφορισμός που επέβαλε ο κ. Αμβρόσιος είναι ανυπόστατος και δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται την τιμωρία του θεού ο κ. Μητσοτάκης, η κ. Κεραμέως και ο κ. Χαρδαλιάς», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι όμως «παραβίασαν την κοινή λογική και τις επιστημονικές κατευθύνσεις και επέτρεψαν από χθες κανονικά τη θεία μετάληψη, με τον τρόπο που γίνεται».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως, όταν ήταν μητροπολίτης Αιγιαλείας ο κ. Αμβρόσιος, «είχε καλωσορίσει τη Χρυσή Αυγή, είχε επιτεθεί εναντίον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κι εμένα προσωπικά με κατάρες και είχε καταδικαστεί για πράξεις εχθροπάθειας εις βάρος συμπολιτών μας». Προσέθεσε ότι τότε «η διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε αποφύγει οποιαδήποτε καταδίκη, επικαλούμενος ο αρχιεπίσκοπος μάλιστα το "δικαίωμα" του κ. Αμβρόσιου να διατυπώνει την άποψή του».

Έθεσε το ερώτημα αν «είναι δυνατόν εν έτει 2020 να διατηρεί η Εκκλησία της Ελλάδος, ένα ΝΠΔΔ, το αναχρονιστικό και εκδικητικό προνόμιο να αφορίζει, φτάνοντας στον τραγέλαφο να έχει αρμοδιότητα να αφορίζει ακόμα και την εκτελεστική εξουσία». Κατόπιν αυτών υποστήριξε ότι «πρέπει να αλλάξει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος και να μην προβλέπεται η αναχρονιστική εξουσία του αφορισμού και άλλα πολλά, βέβαια». Είπε πως «το γεγονός ότι με την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση χάθηκε η ευκαιρία να αλλάξουν ριζικά οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, δεν εμποδίζει την εκλογίκευση και τον εκδημοκρατισμό πλευρών του ισχύοντος καθεστώτος».