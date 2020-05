Πολιτική

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στην Κομισιόν για τις κάμερες στα σχολεία

Οι Ευρωβουλευτές ερωτούν την Κομισιόν εάν η τροπολογία της Υπουργού Παιδείας βρίσκεται σε αρμονία με νομοθετήματα – πυλώνες της Ευρωπαϊκής έννομης τάξης...

Τους σοβαρούς κινδύνους από την "προβληματική ρύθμιση για τη μετατροπή των σχολικών αιθουσών σε τηλεοπτικά στούντιο για τη διεξαγωγή του Κοινωνικού Πειράματος «Σχολική Τάξη LIVE», όπως τονίζουν, αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Δ. Παπαδημούλης, Κ. Αρβανίτης, Π. Κόκκαλης, Στ. Κούλογλου και Ε. Κουντουρά.

Οι Ευρωβουλευτές ερωτούν την Κομισιόν, εάν η τροπολογία της Υπουργού Παιδείας, Ν. Κεραμέως, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα (Γονείς-Μαθητές-Εκπαιδευτικοί), βρίσκεται σε αρμονία με νομοθετήματα – πυλώνες της Ευρωπαϊκής έννομης τάξης όπως η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ακόμη, επισημαίνονται οι κίνδυνοι προσβολής τόσο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όσο και της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας διδασκόντων και μαθητών, τη στιγμή μάλιστα που θα ήταν δυνατή η προσφορά εναλλακτικών δυνατοτήτων ζώσης εκπαίδευσης.

Με την ερώτησή τους, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στοχεύουν να φέρουν την Κομισιόν προ των ευθυνών της, ενόψει των σοβαρών κινδύνων που προκύπτουν από την πρόχειρη, βιαστική, χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις νομοθέτηση της ταυτόχρονης διδασκαλίας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Αφορά τόσο σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία, όσο και σε εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενώ υποτίθεται πως καλύπτει έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω πανδημίας, τελικά υποκρύπτει απειλή για την φυσιογνωμία της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και τα δικαιώματα εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ερώτηση για την εγκατάσταση καμερών και τη μετάδοση / καταγραφή μαθημάτων στις σχολικές αίθουσες.

Ο νόμος 4686/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προβλέπει – σε περιπτώσεις καθολικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών λειτουργιών λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων γεγονότων, αόριστης διάρκειας - την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση τεχνολογικών μέσων, στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προφανώς εκτείνεται όχι μόνο σε απλά αλλά και σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (άρθρο 9 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ2016/679, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) που αναπόφευκτα θα αποκαλύπτονται και θα μπορούν να στοιχειοθετούν προφίλ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Εξάλλου η συγκατάθεση των υποκειμένων δεν επιτρέπεται να εκμαιεύεται ούτε μπορεί να παρακάμπτεται, ενόψει του ότι δε συντρέχουν λόγοι ζωτικού συμφέροντος ασφάλειας, πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαίδευση θα προχωρεί με δυο ταχύτητες ανάλογα με την ύπαρξη ή μη της συγκατάθεσης αυτής.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

- Είναι η νομοθετική ρύθμιση σύμφωνη με τα άρθρα 7 και 8 ΧΘΔΕΕ, το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και τον προαναφερόμενο Γενικό Κανονισμό;

- Είναι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, που θα προκύπτουν από την καταγραφή, αναγκαίοι και ανάλογοι προς τη βαρύτητα του κινδύνου προσβολής της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας διδασκόντων και μαθητών, με δεδομένο μάλιστα την προσφορά εναλλακτικών δυνατοτήτων ζώσης εκπαίδευσης;