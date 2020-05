Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

«Ανάσα» δροσιάς από Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Αφού μας έκαψε το Σαββατοκύριακο ο μαγιάτικος καύσωνας, αργά στην αρχή και γρηγορότερα από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία θα πέσει σε φυσιολογικότερες καταστάσεις, να ξαλαφρώσουν λιγάκι από την κόπωση της ζέστης τα δέντρα και τα φυτά.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν και ηλιοφάνεια στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα Βόρεια από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στα Κεντρικά από 15 έως 38 και Νοτιότερα από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά 3 με 4, στο Αιγαίο 5 μποφόρ και νοτιάδες στα δυτικά με την ίδια ένταση που ευνοούν όμως τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει για την ανθράκωση καρυδιάς .

Η ανθράκωση είναι η πιο καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς και είναι διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα. Προκαλείται από τον μύκητα Marssonina juglandis με ασκογενή μορφή Gnomonia leptostyla. Προσβάλλει τα φύλλα, τα καρύδια και ακόμη τους ετήσιους βλαστούς. Η προσβολή εκδηλώνεται στα φύλλα με νεκρωτικές κηλίδες 2-3 mm που συχνά ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες νεκρωτικές επιφάνειες. Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. Η υγρασία ευνοεί την εξέλιξη και διασπορά της ασθένειας.

Ο μύκητας διαχειμάζει στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα, όπου αναπτύσσει την ασκογόνο μορφή του Gnomonia leptostyla. Για το λόγο αυτό θα πρέπει, ειδικά τις χρονιές με έντονες προσβολές, να συλλέγονται και να καίγονται ώστε να μειώνονται οι πρωτογενείς μολύνσεις. Όλα τα πράσινα μέρη του φυτού είναι επιδεκτικά μολύνσεων. Στις μελανές κηλίδες παράγονται σπόρια που προκαλούν δευτερογενείς μολύνσεις και αυτές είναι εντονότερες όταν επικρατούν μεγάλα διαστήματα διαβροχής και θερμοκρασίες γύρω στους 21 οC.

Σε δενδροκομεία με ιστορικό της ασθένειας εφαρμόζονται προληπτικά μυκητοκτόνα (βλ. λίστα φαρμάκων).

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: