Πολιτισμός

Πέθανε ο Μισέλ Πικολί

Έφυγε από την ζωή ο τελευταίος... "γίγαντας" του γαλλικού σινεμά.

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο τελευταίος γίγαντας του γαλλικού σινεμά, ο ηθοποιός Μισέλ Πικολί.

Ίσως ο πιο γνωστός από τους Γάλλους ηθοποιούς του 20ού αιώνα. Έχει κερδίσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο φεστιβάλ των Καννών (1980) και την Αργυρή Άρκτο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ του Βερολίνου από κοινού με τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ (1982).

Ο Μισέλ Πικολί έγινε διάσημος για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις εμβληματικές ταινίες «Η Ωραία της Ημέρας» του Λουίς Μπονιουέλ και «Περιφρόνηση» του Ζαν Λικ Γκοντάρ.

Ο Μισέλ Πικολί γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1925 στο Παρίσι. Έπαιξε πολλούς ρόλους πλάι στη Γερμανίδα ηθοποιό Ρόμι Σνάιντερ, οι οποίοι αποτέλεσαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ένα ιδανικό κινηματογραφικό ζευγάρι. Στην ταινία «Ερωτική αποκάλυψη» (1969) πραγματοποίησαν μία από τις χαρακτηριστικότερες κοινές εμφανίσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του, η οποία εκτίνεται σε οχτώ δεκαετίες, από τα τέλη του 1940 μέχρι το 2015, πρωταγωνίστησε σε πάνω από 230 ταινίες.

Τελευταία του ταινία ήταν το 2014, το Le gout des myrtilles. Από τότε αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο.