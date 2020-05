Κοινωνία

Πάνω από 800000 ακατάλληλες μάσκες θα έριχναν στην αγορά

Οι περισσότερες προέρχονταν από την Κίνα, ενώ άλλες από το Μπαγκλαντές.

Ποσότητα 850.000 ακατάλληλων προστατευτικών μασκών που θα διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά αποκάλυψε το ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μάσκες που επιχειρήθηκε να εισαχθούν στη χώρα μας χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και διεθνείς σημάνσεις. Οι περισσότερες προέρχονταν από την Κίνα, ενώ άλλες από το Μπαγκλαντές. Σχετικές ανακοινώσεις έκανε σήμερα στο Τελωνείο Αεροδρομίου ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Σημειώνεται οτι οι μάσκες είχαν παραλήπτη εισαγωγικές εταιρίες οι οποίες στη συνέχεια θα τις διοχέτευαν στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα σήμερα στο Τελωνείο Αεροδρομίου παραλήφθηκε από τον Γ.Πιτσιλή η δεύτερη παρτίδα ειδικών προστατευτικών στολών από τον Κορονοιό, τις οποίες θα φορούν οι τελωνειακοί. Πρόκειται για 700 ειδικές στολές οι οποίες θα δοθούν με προτεραιότητα σε υπαλλήλους σε τελωνεία με μεγάλη κίνηση όπως του Αεροδρομίου, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης κτλ.

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε τα ακόλουθα: «Στην ΑΑΔΕ αντιμετωπίσαμε την κρίση επιτυγχάνοντας τη διαρκή και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας σε ολόκληρη τη χώρα. Άμεση προτεραιότητά μας παραμένει η προστασία της υγείας των στελεχών και η διασφάλιση ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προσφερομένων υπηρεσιών μας. Αποστολή μας είναι, εκτός από την είσπραξη δημοσίων εσόδων και την ομαλή ροή των αγαθών από και προς την Ελλάδα, η περιφρούρηση της δημόσιας υγείας μέσα από τους ποιοτικούς ελέγχους προϊόντων που αφορούν σ’ αυτήν. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας που καθημερινά υπερβάλουν εαυτούς για να υπηρετήσουν πιστά το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Συγχαρητήρια για την υπευθυνότητα, την εγρήγορση και την αποτελεσματικότητα».