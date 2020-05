Life

Ο Κιθ Έρμπαν τίμησε τους επαγγελματίες υγείας

Με έναν ξεχωριστό τρόπο και σε έναν ιδαιίτερο χώρο, είπε το δικό του "ευχαριστώ" στους μαχητές της "πρώτη γραμμής".

Ο Κιθ Έρμπαν τίμησε τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο σταρ της κάντρι ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε για επαγγελματίες του τομέα υγείας στον drive in κινηματογράφο Stardust κοντά στο Νάσβιλ των ΗΠΑ.

Η απρόσμενη συναυλία διάρκειας μιας ώρας πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γουότερταουν σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στα 200 μέλη του προσωπικού, γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου Vanderbilt, το οποίο έχει 140 παραρτήματα στο Τενεσί και τις γειτονικές πολιτείες.

Καθ 'όλη τη διάρκεια της συναυλίας, το κοινό επευφημούσε τον τραγουδιστή και τους επαγγελματίες υγείας με κορναρίσματα και αναβοσβήνοντας τα φώτα των αυτοκινήτων.

«Σε όλους εσάς εδώ απόψε, για ό,τι έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε, στις οικογένειές όλων σας, σας ευχαριστούμε, αυτή η συναυλία είναι για όλους σας» είπε ο τραγουδιστής ανεβαίνοντας στη σκηνή.

«Και η συναυλία σε αυτό το περιβάλλον, με όλους μέσα στα αυτοκίνητα, σε ασφαλή απόσταση ο ένας από τον άλλο, φαίνεται σαν μια καταπληκτική ευκαιρία για χαλάρωση και διασκέδαση... Και είμαι μουσικός, πρέπει να παίζω μουσική!» τόνισε.

Ήταν η πρώτη συναυλία που πραγματοποιήθηκε με αυτό τον τρόπο, από γνωστό τραγουδιστή των ΗΠΑ την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και το κοινό την παρακολούθησε από περίπου 125 αυτοκίνητα.

Ο Κιθ Έρμπαν δήλωσε στην εκπομπή «Today» ότι ήταν η πρώτη συναυλία και ότι ο ίδιος και ο Νέιθαν Μπάρλοου, μέλος της μπάντας του που τον συνόδευσε στη σκηνή, δεν γνώριζαν τι να περιμένουν.

«Αλλά θέλαμε επίσης να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία όχι μόνο να είμαστε οι πρώτοι, αλλά να το κάνουμε για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας» εξήγησε.