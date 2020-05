Οικονομία

Νέοι εντατικοί έλεγχοι στην εργασία από το ΣΕΠΕ

Νέοι έλεγχοι για υγεία, ασφάλεια και νομιμότητα στην εργασία σε όλη την Επικράτεια. Πόσες παραβάσεις καταγράφηκαν;

Επανεκκίνηση των συστηματικών ελέγχων στην αγορά εργασίας σε όλα τα αστικά και τα ημιαστικά κέντρα αποφάσισαν σήμερα από κοινού ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, και οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Σύμφωνα με το υπουργείο, με τη σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και την επιστροφή της αγοράς εργασίας στην κανονικότητα, η πλήρης νομιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του.

Οι εντατικοί έλεγχοι, που θα πραγματοποιηθούν κάτω από την ομπρέλα του σχεδίου «Άρτεμις», θα έχουν δύο άξονες:

Την πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους και Την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και κάθε είδους παραβατικής συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις που είτε τελούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, είτε έχουν επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία.

Ο κ. Βρούτσης έδωσε εντολή προς τους επιθεωρητές να διεξαχθούν παντού οργανωμένοι έλεγχοι και ξεκαθάρισε ότι η κρίση της πανδημίας δεν αποτελεί άλλοθι για παραβατικές συμπεριφορές στους εργασιακούς χώρους και για καταστρατήγιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Καθ’ όλη της διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, το ΣΕΠΕ διενέργησε χιλιάδες ελέγχους σε όλη την επικράτεια για την πρόληψη της δημόσιας υγείας στους εργασιακούς χώρους, για τον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα στην πανδημία, αλλά και για τη νομιμότητα των εργασιακών σχέσεων εργαζομένων-εργοδοτών μέσα από το καθεστώς των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, από 15-3-2020 μέχρι 5-5-2020 πραγματοποιήθηκαν 3.221 έλεγχοι για υγεία και ασφάλεια, 1.720 έλεγχοι για νόμιμη λειτουργία επιχειρήσεων (καταγράφηκε μία παράβαση παράνομης λειτουργίας), 692 έλεγχοι για τη νομιμότητα των εργασιακών σχέσεων (67 παραβάσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας) και 409 ελέγχους για αδήλωτη εργασία (16 παραβάσεις). Για όλες τις παραβάσεις επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα εκ του νόμου πρόστιμα.

Στη σημερινή συνάντηση πήραν μέρος ο γενικός προϊστάμενος του ΣΕΠΕ, Χαράλαμπος Βούρτσης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ελέγχου Υγείας και Ασφάλειας, Ιωάννης Κεραμάρης, η προϊστάμενη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, Ζωή Τόγκα, και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, Νίκη Θεάκου.