Κουτσούμπας: να αποσυρθεί το αντιπαιδαγωγικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της ΔΟΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Θανάση Κικινή. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, εκ μέρους του ΚΚΕ ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ και ο Κυριάκος Ιωαννίδης, υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας & Έρευνας.

«Το ΚΚΕ ακούει με προσοχή και συμμερίζεται τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ενδεχόμενο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα, αλλά και το γεγονός ότι δύσκολα τα μικρά παιδιά θα ακολουθήσουν τους κανόνες υγιεινής» δήλωσε, μετά τη συνάντηση ο Δ. Κουτσούμπας.

«Η διάταξη για αύξηση του αριθμού μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών, αντί να προβλέπεται μείωση, συνεπάγεται νέα περιστολή διορισμών, μικρά παιδιά να συνωστίζονται σε τάξεις. Είναι ντροπή και δεν πρέπει να υπάρχει ούτε καν σκέψη για κατάθεσή της.

Είναι απολύτως δικαιολογημένη η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών από την επιλογή της κυβέρνησης να βάλει τη σχολική τάξη σε κλειδαρότρυπα. Η πρόσφατη υπουργική απόφαση, είναι προκλητική. Δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, στέκονται ενάντια. Δεν θέλουν και θα μπουν μπροστά για να μην εφαρμοστεί» πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση να σταματήσει να κλίνει σε όλες τις πτώσεις την ατομική ευθύνη και να επιδείξει κρατική ευθύνη. Να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα σχολεία. Να μονιμοποιήσει άμεσα τους χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, για να αντιμετωπιστούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στους μαθητές. Να ξεκινήσει επιτέλους ένας σοβαρός επανασχεδιασμός για τον Σεπτέμβρη που έρχεται» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, καταλήγοντας στη δήλωσή του: «Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να μην κατατεθεί το αντιδραστικό-αντιπαιδαγωγικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο αυτό-όχι μόνο δεν επιλύει τα χρόνια προβλήματα των σχολείων- αλλά χειροτερεύει την κατάσταση.

Οι αυριανές πανελλαδικές κινητοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν μια ελπιδοφόρα μαζική απάντηση σε αυτούς που στερούν το μέλλον των παιδιών μας».

«Είχαμε συνάντηση μετά από αίτημά μας με τον γενικό γραμματέα και τα στελέχη του ΚΚΕ που είναι υπεύθυνοι στον χώρο της Παιδείας, για τα θέματα κυρίως του πολυνομοσχεδίου που μπήκε σε διαβούλευση και οδεύει προς κατάθεση στη Βουλή, για τους όρους που πρέπει να διασφαλιστούν για να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά και για το ζήτημα της τροπολογίας και της υπουργικής απόφασης για την αναμετάδοση του μαθήματος μέσα από τις τάξεις» δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Θανάσης Κικινής.

Είπε ότι η συνάντηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, προσθέτοντας «οι κινητοποιήσεις τις οποίες έχουμε προγραμματίσει είναι κοινός στόχος για όλους μας, όπως κοινός τόπος είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου και η μη κατάθεσή του στη Βουλή και όταν και αν κατατεθεί να μην ψηφιστεί γιατί θεωρούμε ότι φέρνει αλλαγές στην εκπαίδευση οι οποίες είναι σε αρνητική και μόνο κατεύθυνση για το δημόσιο σχολείο».