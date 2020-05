Υγεία - Περιβάλλον

“Κραυγή” αγωνίας για την έλλειψη αίματος στα νοσοκομεία

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΙΣΑ. Άδειασαν οι φιάλες αίματος στα νοσοκομεία. Η καραντίνα μείωσε τα αποθέματα.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), σχετικά με τις ελλείψεις σε αίμα που παρουσιάζουν πολλά νοσοκομεία της χώρας.

Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι τις εβδομάδες της καραντίνας μειώθηκαν σημαντικά τα αποθέματα της χώρας σε αίμα, παρά τις προσπάθειες εθελοντών, Δήμων και του ΕΟΔΥ που οργάνωσαν αιμοδοσίες εκτός ιατρικών δομών.

Τονίζει ότι τώρα που επέρχεται σταδιακά μία κανονικότητα, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι ώστε να διεξαχθούν αιμοδοσίες σε όλη την χώρα.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΔΥ από 14 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου συνέλεξε 3.914 μονάδες αίματος από συνολικά 77 αιμοληψίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 47 Δήμους/Φορείς. "Οι ανάγκες όμως, συνεχίζουν να είναι αυξημένες και ο κόσμος πρέπει να ξεπεράσει τον φόβο και να μεταβαίνει στα κέντρα αιμοδοσίας των νοσοκομείων – λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης- και να δίνει αίμα", καταλήγει ο ΠΙΣ.