Εντολή Χατζηδάκη για άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων

Ποιες είναι οι περιοχές τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών όπου θα μπουν μπουλντόζες…

Να υλοποιήσουν άμεσα τις κατεδαφίσεις τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών καλεί τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, με επιστολή του, σε κατηγορηματικό τόνο.

Πρόκειται για αυθαίρετα σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, περιοχές αιγιαλού παραλίας, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές.

Ο κ. Χατζηδάκης ζητεί να λάβει ενημέρωση από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ενημέρωση για τις άμεσες ενέργειές τους μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Στην επιστολή του, διαμηνύει στους συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πως «η μηδενική ανοχή σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για καθυστερήσεις. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε παθογένειες του παρελθόντος. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του αντιστοιχούν για να προστατέψουμε το περιβάλλον μας με πράξεις, όχι με λόγια. Είμαι σίγουρος πως όλοι μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας, ο οποίος αποτελεί την πιο πλούσια κληρονομιά που αφήνουμε τα παιδιά μας».

Τα συγκεκριμένα έργα κατεδάφισης τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν ήδη ενταχθεί στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» ύψους 6,28 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα κονδύλια είναι εξασφαλισμένα κι απομένει η άμεση ενεργοποίηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ενδεικτικά, οι περιοχές όπου έχουν δεσμευθεί τα υψηλότερα ποσά είναι:

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχουν ενταχθεί τα έργα εκτέλεσης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε ρέματα της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, όπως και στο ρέμα Πικροδάφνης στα όρια των δήμων Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου, καθώς και σε δάση-δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στη Δυτική και Ανατολική Αττική. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.634.917 ευρώ.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έχουν ενταχθεί τα έργα εκτέλεσης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε ευαίσθητα περιβαλλοντικές περιοχές (αιγιαλός, παραλίες, δάση). Συνολικός προϋπολογισμός 1.135.000 ευρώ.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου έχουν ενταχθεί έργα εκτέλεσης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, επίσης σε αιγιαλό, παραλίες και δάση, συνολικού προϋπολογισμού 985.000 ευρώ.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στη Ρόδο, έχει ενταχθεί η εκτέλεση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε αιγιαλό-παραλία, σε δάση, σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 935.000 ευρώ.