Κορονοϊός: Θετικός στον ιό μαθητής – Έκλεισαν 8 σχολεία στη Γαλλία

«Λουκέτο» έβαλαν οκτώ σχολεία, επτά δημόσια και ένα ιδιωτικό, σε πόλη της Γαλλίας.

Οκτώ σχολεία στη γαλλική πόλη Ρουμπέ έκλεισαν, καθώς ένας μαθητής βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν όλους όσοι ήρθαν σε επαφή με τον μαθητή που έχει νοσήσει από Covid- 19, και για το λόγο αυτό, τα σχολεία της περιοχής έκλεισαν προσωρινά για προληπτικούς λόγους.

Αναμένεται να ξανανοίξουν στις 25 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας.

Συνολικά στη χώρα έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 70 κρούσματα στα σχολεία όλης της χώρας.

Η Γαλλία επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα στις σχολικές τάξεις, αλλά η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», από τα οκτώ σχολεία που έκλεισαν, τα επτά είναι δημόσια και το ένα είναι ιδιωτικό στη πόλη Ρουμπέ (παλιά βιομηχανική πόλη), κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.